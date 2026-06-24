Sokol: "No puede haber territorio en el país sin presencia del Estado"

El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, afirmó que la institución desarrolla acciones operativas en coordinación con otras instancias del Estado para hacer cumplir el estado de excepción.

Control total de territorio boliviano

La autoridad explicó que el objetivo es garantizar la presencia del Estado en todo el territorio y evitar cualquier intento de vulneración a las disposiciones vigentes. En ese marco, remarcó que no se permitirá la existencia de espacios fuera de control estatal.

“En ningún punto del país pueden existir sectores o personas que pretendan generar algún tipo de problemas de incumplimiento, primero del estado de excepción”, señaló Sokol al referirse al despliegue policial.

Asimismo, sostuvo que el control estatal debe ser total y permanente para evitar nuevas interrupciones de vías o acciones que alteren el orden público.

“No puede haber territorio en el país que no tenga la presencia del Estado”, afirmó.

Puntos de bloqueo aún existentes

Respecto a los focos de conflicto, informó que aún existen puntos de vigilia en el sector del Chapare, los cuales están siendo monitoreados para su intervención progresiva como parte de las tareas de restablecimiento del orden.

Sokol añadió que las acciones continuarán hasta garantizar la libre transitabilidad en todas las regiones del país y el cumplimiento de las disposiciones establecidas por el Gobierno.

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