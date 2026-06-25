Venezuela atraviesa una de las mayores tragedias de su historia reciente luego de que un doble terremoto sacudiera gran parte del país, provocando la muerte de más de 160 personas, cientos de heridos y un número aún indeterminado de desaparecidos.

El periodista venezolano, Froilán Barrios, en contacto con El Mañanero, advirtió que las cifras podrían aumentar en las próximas horas.

Según Barrios, el epicentro del movimiento telúrico se registró en la población de Morón, en el estado Carabobo, aunque el impacto más severo se sintió en Caracas, especialmente en el municipio de Chacao y en sectores como Los Palos Grandes, Altamira y zonas cercanas.

“El alcalde Gustavo Duque nos informa que la situación es grave. Ya que el número de fallecidos puede aumentar porque algunos edificios se derrumbaron por completo y todavía hay personas atrapadas entre los escombros”, señaló Barrios.

El comunicador recordó que el terremoto más devastador registrado en Venezuela ocurrió en 1967, con una magnitud de entre 6,5 y 6,7, causando alrededor de 3.000 muertes. Sin embargo, advirtió que el evento actual podría superar aquella tragedia debido a su mayor intensidad y a las réplicas registradas durante la madrugada.

“Los expertos en sismología están señalando que podrían registrarse miles de fallecidos. Estamos hablando de un terremoto similar a los que han afectado a países como México y otras regiones altamente sísmicas”, sostuvo.

Ante la situación, el Gobierno venezolano decretó estado de emergencia en todo el país y suspendió actividades mientras las autoridades realizan evaluaciones en las zonas afectadas. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, junto a miembros del gabinete, encabeza los recorridos y labores de coordinación.

Asimismo, informó que la alerta de tsunami emitida inicialmente para sectores costeros de La Guaira, Puerto Cabello y la bahía de Patanemo fue levantada, aunque las autoridades mantienen vigilancia permanente. “El mar se retiró kilómetros hacia adentro en el momento en que ocurrió el sismo”, relató.

La comunidad internacional ya comenzó a movilizar ayuda. Equipos especializados en rescate provenientes de Estados Unidos y otros países se preparan para llegar a territorio venezolano con el objetivo de colaborar en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

“Se está pidiendo todo tipo de ayuda, especialmente expertos en rescatismo, tiendas de campaña y equipos de primeros auxilios”, explicó Barrios, quien además reveló que familiares suyos perdieron por completo sus viviendas a causa del desastre.

Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, Venezuela permanece de luto y a la espera de un informe oficial que permita dimensionar con precisión el alcance de una tragedia que mantiene en vilo a toda la nación.

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