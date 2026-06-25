VIDEO| Así rescataron a tres niños que quedaron bajo los escombros en Venezuela

Los menores fueron hallados entre los escombros de un edificio derrumbado en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el fuerte sismo que sacudió Venezuela y dejó decenas de estructuras dañadas.
25/06/2026 7:56
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Tres niños fueron rescatados con vida entre los escombros de un edificio que colapsó en la ciudad de La Guaira, luego del devastador terremoto que afectó a Venezuela y provocó daños materiales en varias regiones del país.
El operativo de búsqueda y rescate movilizó a equipos de emergencia, bomberos y personal especializado, quienes trabajaron durante varias horas para localizar a las víctimas atrapadas bajo la estructura derrumbada.
Las tareas de rescate continúan en la zona debido a la posibilidad de que otras personas permanezcan atrapadas entre los restos del edificio, mientras las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia.
El terremoto provocó el colapso de viviendas y edificaciones en distintas localidades, además de cortes de energía y daños en la infraestructura pública, según los primeros informes difundidos por organismos de respuesta.
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