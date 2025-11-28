TEMAS DE HOY:
Estaba viendo TV cuando la tierra tembló: niño corre a despertar a su familia en Alaska

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un niño que miraba televisión es sacudido por el sismo la mañana del Día de Acción de Gracias. El pequeño alertó a sus padres que aún dormían.

Milen Saavedra

28/11/2025 19:06

Un fuerte terremoto sacude a un niño que miraba televisión la mañana de Acción de Gracias
Alaska

Un inusual susto interrumpió la mañana del Día de Acción de Gracias en el área metropolitana de Anchorage, Alaska, cuando un terremoto de magnitud 6 sacudió la región. El momento del temblor fue captado por una cámara de seguridad doméstica, y el video se hizo viral por la reacción de un niño.

Las imágenes, fechadas el 27 de noviembre de 2025, muestran a un pequeño mirando televisión tranquilamente en el sofá de su casa en Anchorage. Eran las primeras horas de la mañana, y el resto de su familia, incluyendo a sus padres, aún se encontraban durmiendo.

El susto matutino

El clip muestra el momento en que el temblor comienza. La cámara registra cómo la habitación se sacude visiblemente, y el niño se levanta inmediatamente del sofá, visiblemente asustado. Sin dudar, corre a la parte posterior de la casa para alertar a sus padres.

Luego muestra la rápida reacción del padre, quien ingresa a la sala, seguido del niño y se encuentra con su perro, que también se despierta con el movimiento. "Asustado por el terremoto, corrió a avisarle a sus padres" se lee en el texto del video", resaltando la rápida acción del menor.

El Centro de Terremotos de Alaska confirmó el sismo de magnitud 6. Afortunadamente, pese a la intensidad del movimiento y al impacto visible en el video, las autoridades informaron que no se reportaron daños graves ni víctimas mortales en la zona, según reporta Univision Noticias.

Vea el video:

 

 

