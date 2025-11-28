Un inusual susto interrumpió la mañana del Día de Acción de Gracias en el área metropolitana de Anchorage, Alaska, cuando un terremoto de magnitud 6 sacudió la región. El momento del temblor fue captado por una cámara de seguridad doméstica, y el video se hizo viral por la reacción de un niño.

Las imágenes, fechadas el 27 de noviembre de 2025, muestran a un pequeño mirando televisión tranquilamente en el sofá de su casa en Anchorage. Eran las primeras horas de la mañana, y el resto de su familia, incluyendo a sus padres, aún se encontraban durmiendo.

El susto matutino

El clip muestra el momento en que el temblor comienza. La cámara registra cómo la habitación se sacude visiblemente, y el niño se levanta inmediatamente del sofá, visiblemente asustado. Sin dudar, corre a la parte posterior de la casa para alertar a sus padres.

Luego muestra la rápida reacción del padre, quien ingresa a la sala, seguido del niño y se encuentra con su perro, que también se despierta con el movimiento. "Asustado por el terremoto, corrió a avisarle a sus padres" se lee en el texto del video", resaltando la rápida acción del menor.

El Centro de Terremotos de Alaska confirmó el sismo de magnitud 6. Afortunadamente, pese a la intensidad del movimiento y al impacto visible en el video, las autoridades informaron que no se reportaron daños graves ni víctimas mortales en la zona, según reporta Univision Noticias.

Vea el video:

