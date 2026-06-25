¿Quiénes juegan hoy? La agenda completa del Mundial 2026

La Copa Mundial 2026 vivirá este jueves 25 de junio una jornada decisiva con seis encuentros que pondrán fin a la fase de grupos en las llaves D, E y F. Ecuador, Paraguay, Japón y Suecia llegan con la presión de buscar su clasificación a los dieciseisavos de final.

La acción comenzará a las 16:00 con los partidos del Grupo E. Ecuador enfrentará a Alemania en el MetLife Stadium de East Rutherford, con transmisión en vivo por Red Uno de Bolivia y reduno.com.bo. , mientras que Curazao se medirá con Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Los ecuatorianos necesitan sumar para mantener intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

A las 19:00 será el turno del Grupo F. Japón chocará con Suecia en el AT&T Stadium de Arlington, en un duelo directo por la clasificación, mientras que Países Bajos buscará asegurar el liderato del grupo cuando enfrente a Túnez en Kansas City.

La jornada cerrará a las 22:00 con los partidos del Grupo D. Estados Unidos, ya clasificado, jugará ante Turquía en el SoFi Stadium de Inglewood, mientras que Paraguay y Australia protagonizarán un choque decisivo en el Levi's Stadium de Santa Clara con un boleto a los dieciseisavos de final en juego.

Con los cruces de eliminación directa cada vez más cerca, la fecha promete emociones, cálculos y tensión hasta el último minuto en los estadios de Estados Unidos.

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