¿Quiénes juegan hoy? La agenda completa del Mundial 2026

La jornada de este jueves definirá los grupos D, E y F con seis partidos simultáneos que comenzarán desde las 16:00, hora de Bolivia.
25/06/2026 9:19
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La Copa Mundial 2026 vivirá este jueves 25 de junio una jornada decisiva con seis encuentros que pondrán fin a la fase de grupos en las llaves D, E y F. Ecuador, Paraguay, Japón y Suecia llegan con la presión de buscar su clasificación a los dieciseisavos de final.
A las 19:00 será el turno del Grupo F. Japón chocará con Suecia en el AT&T Stadium de Arlington, en un duelo directo por la clasificación, mientras que Países Bajos buscará asegurar el liderato del grupo cuando enfrente a Túnez en Kansas City.
La jornada cerrará a las 22:00 con los partidos del Grupo D. Estados Unidos, ya clasificado, jugará ante Turquía en el SoFi Stadium de Inglewood, mientras que Paraguay y Australia protagonizarán un choque decisivo en el Levi's Stadium de Santa Clara con un boleto a los dieciseisavos de final en juego.
Con los cruces de eliminación directa cada vez más cerca, la fecha promete emociones, cálculos y tensión hasta el último minuto en los estadios de Estados Unidos.
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