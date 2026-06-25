Neymar Jr. tras su emotivo regreso con Brasil en el Mundial 2026: "Es una mixtura de emociones"

En una noche vibrante tras la victoria de la selección de Brasil ante Escocia en el Mundial 2026, los enviados especiales de Red Uno de Bolivia lograron conversar con la gran figura del encuentro, Neymar Jr.

El encuentro con los medios se dio durante la salida de los jugadores en la concurrida zona mixta, donde la prensa brasileña e hispanohablante esperaba con ansias las declaraciones del astro, quien no ocultó su felicidad y desahogo tras volver a vestir la 'Verdeamarela'.

Un regreso esperado tras tres años de lucha

Neymar se mostró conmovido y reflexivo sobre el duro camino que recorrió para volver a la máxima cita del fútbol tras un largo periodo de ausencia con su selección.

"Estoy muy feliz, después de 3 años estar con la selección una vez más. Físicamente estoy bien, gracias a Dios. Fue difícil estar parado, pero no estuve parado. Estuve 25 días entrenando bastante para llegar bien a los juegos", confesó el '10'.

El delantero brasileño describió su retorno como "una mixtura de emociones" y no dudó en dedicarle este logro a su círculo más cercano: "Saben todo lo que pasé, todas las luchas que he tenido para estar aquí hoy. Nuestro objetivo es por mi familia también. Ellos son parte de todo esto. Ahora estoy con la selección, jugando nuevamente, emocionados y contentos con mi retorno".

Elogios para Carlo Ancelotti

El crack de la 'Canarinha' también aprovechó el espacio para destacar la gestión del actual estratega de la selección, el italiano Carlo Ancelotti, señalando el excelente ambiente que ha construido dentro del vestuario.

Gestión humana: "Ancelotti es un gran entrenador, una gran persona. Trata a todos los jugadores de la misma forma, los deja a voluntad y eso facilita la forma de trabajar".

Orgullo absoluto: "Estoy contento de estar siendo entrenado por uno de los mejores entrenadores de la historia. Para mí es un placer estar haciendo parte de esta selección".

Un saludo especial para Lionel Messi y Argentina

Para cerrar con broche de oro, Neymar Jr. demostró que la rivalidad en la cancha no rompe los lazos de amistad. Al recordar que este jueves coincidía con el cumpleaños del astro argentino, el brasileño aprovechó las cámaras para enviarle un afectuoso saludo a Leo Messi y a todo el pueblo argentino en su día.

Con la mirada fija en el objetivo final y el respaldo de millones de aficionados, Neymar concluyó dejando claro que esto es solo el comienzo: "Hoy fue un momento muy especial porque había pasado ya mucho tiempo que no jugaba con la selección y volver hoy es una emoción muy grande. Hay que seguir trabajando".

Mira la programación en Red Uno Play