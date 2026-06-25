Ecuador va por la hazaña ante Alemania: vive el partido por Red Uno desde las 16:00

La emoción del Mundial 2026 continúa este jueves con un duelo decisivo del Grupo E. Ecuador se enfrentará a Alemania en un partido que podría definir el futuro de La Tri en el torneo, y Red Uno llevará todas las incidencias en vivo desde las 16:00 .

La dirigida por Sebastián Beccacece llega obligada a sumar una victoria selección para mantener vivas sus opciones de clasificar a los dieciseisavos de final. Tras perder por la mínima frente a Costa de Marfil y empatar sin goles con Curazao, el combinado ecuatoriano necesita un triunfo y esperar que otros resultados jueguen a su favor.

Del otro lado estará una Alemania que ya aseguró el primer lugar del grupo tras ganar sus dos primeros encuentros. Sin embargo, el técnico Julian Nagelsmann dejó claro que su equipo afrontará el compromiso con la misma intensidad y buscará cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto.

Uno de los jugadores a seguir será Moisés Caicedo , figura de Ecuador y pieza clave en el mediocampo, acompañado en ataque por Enner Valencia y Gonzalo Plata , quienes intentarán romper la sólida defensa alemana.

Por su parte, la Mannschaft cuenta con figuras de primer nivel como Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Florian Wirtz, Leroy Sané y Kai Havertz , además del delantero Deniz Undav , quien ha sido una de las revelaciones del campeonato.

El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey , con arbitraje de la estadounidense Tori Penso , y se jugará en simultáneo con el compromiso entre Curazao y Costa de Marfil , resultado que también será determinante para las aspiraciones de Ecuador.

No te pierdas este vibrante partido entre Ecuador y Alemania por la pantalla de Red Uno, desde las 16:00, con toda la previa, el relato y el análisis de una jornada que promete emociones de principio a fin.

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