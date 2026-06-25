¡Histórico! Sudáfrica avanza de fase en el mundial tras derrotar a Corea del Sur (1-0)

El resumen del cruce entre Sudáfrica y Rep. de Corea: goles, resultado y momentos destacados del Mundial.
24/06/2026 21:00
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En una nueva jornada de la Copa Mundial de la FIFA, Sudáfrica dio el golpe y se quedó con la victoria por 1-0 en el estadio Monterrey. Thapelo Maseko (17' 2T) convirtió para la selección de Sudáfrica.
Si bien perdió, Rep. de Corea mostró mayor superioridad en la posesión de balón con un 65% de promedio.
La figura del partido fue Thapelo Maseko. El volante de Sudáfrica metió 1 gol, efectuó 12 pases correctos y buscó el arco contrario con 5 disparos.
Kim Minjae dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Rep. de Corea fue importante al quitar 2 balones y sacar 2 pelotas fuera del área de peligro.
El estratega de Sudáfrica, Hugo Broos, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Ronwen Williams en el arco; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi y Aubrey Modiba en la línea defensiva; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole, Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng y Oswin Appollis en el medio; y Evidence Makgopa en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Hong Myungbo salieron al campo de juego con un esquema 5-4-1 con Kim Seunggyu bajo los tres palos; Seol Youngwoo, Lee Hanbeom, Kim Minjae, Lee Gihyuk y Lee Taeseok en defensa; Paik Seungho, Hwang Inbeom, Lee Kangin y Hwang Heechan en la mitad de cancha; y Oh Hyeongyu en la delantera.
El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Monterrey fue Facundo Tello Figueroa.
Cambios en Sudáfrica
Cambios en Rep. de Corea
Amonestado en Rep. de Corea:
Sudáfrica comenzó el torneo con una derrota por 2-0 frente a México. En la segunda jornada reaccionaron y consiguieron un empate 1-1 ante Chequia, resultado que les permitió sumar su primer punto.
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