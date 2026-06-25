TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Mundial 2026

¡Histórico! Sudáfrica avanza de fase en el mundial tras derrotar a Corea del Sur (1-0)

El resumen del cruce entre Sudáfrica y Rep. de Corea: goles, resultado y momentos destacados del Mundial.

Martin Suarez Vargas

24/06/2026 21:00

Agregar Reduno en
Foto: EFE.
México.

Escuchar esta nota

En una nueva jornada de la Copa Mundial de la FIFA, Sudáfrica dio el golpe y se quedó con la victoria por 1-0 en el estadio Monterrey. Thapelo Maseko (17' 2T) convirtió para la selección de Sudáfrica.

Si bien perdió, Rep. de Corea mostró mayor superioridad en la posesión de balón con un 65% de promedio.

La figura del partido fue Thapelo Maseko. El volante de Sudáfrica metió 1 gol, efectuó 12 pases correctos y buscó el arco contrario con 5 disparos.

Kim Minjae dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Rep. de Corea fue importante al quitar 2 balones y sacar 2 pelotas fuera del área de peligro.

El estratega de Sudáfrica, Hugo Broos, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Ronwen Williams en el arco; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi y Aubrey Modiba en la línea defensiva; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole, Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng y Oswin Appollis en el medio; y Evidence Makgopa en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Hong Myungbo salieron al campo de juego con un esquema 5-4-1 con Kim Seunggyu bajo los tres palos; Seol Youngwoo, Lee Hanbeom, Kim Minjae, Lee Gihyuk y Lee Taeseok en defensa; Paik Seungho, Hwang Inbeom, Lee Kangin y Hwang Heechan en la mitad de cancha; y Oh Hyeongyu en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Monterrey fue Facundo Tello Figueroa.

Cambios en Sudáfrica

  • 61' 2T - Salió Oswin Appollis por Tshepang Moremi
  • 74' 2T - Salió Thapelo Maseko por Iqraam Rayners
  • 79' 2T - Salió Relebohile Mofokeng por Jayden Adams
  • Amonestado en Sudáfrica:
  • 27' 2T Aubrey Modiba (Conducta antideportiva)

Cambios en Rep. de Corea

  • 45' 2T - Salieron Hwang Heechan por Son Heungmin, Lee Taeseok por Jens Castrop y Paik Seungho por Kim Jingyu
  • 65' 2T - Salió Kim Minjae por Park Jinseob
  • 73' 2T - Salió Oh Hyeongyu por Cho Guesung

Amonestado en Rep. de Corea:

  • 33' 2T Cho Guesung (Conducta antideportiva)

Sudáfrica comenzó el torneo con una derrota por 2-0 frente a México. En la segunda jornada reaccionaron y consiguieron un empate 1-1 ante Chequia, resultado que les permitió sumar su primer punto.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD