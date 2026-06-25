¡Histórico! Sudáfrica avanza de fase en el mundial tras derrotar a Corea del Sur (1-0)

En una nueva jornada de la Copa Mundial de la FIFA, Sudáfrica dio el golpe y se quedó con la victoria por 1-0 en el estadio Monterrey. Thapelo Maseko (17' 2T) convirtió para la selección de Sudáfrica.

Si bien perdió, Rep. de Corea mostró mayor superioridad en la posesión de balón con un 65% de promedio.

La figura del partido fue Thapelo Maseko. El volante de Sudáfrica metió 1 gol, efectuó 12 pases correctos y buscó el arco contrario con 5 disparos.

Kim Minjae dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Rep. de Corea fue importante al quitar 2 balones y sacar 2 pelotas fuera del área de peligro.

El estratega de Sudáfrica, Hugo Broos, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Ronwen Williams en el arco; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi y Aubrey Modiba en la línea defensiva; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole, Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng y Oswin Appollis en el medio; y Evidence Makgopa en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Hong Myungbo salieron al campo de juego con un esquema 5-4-1 con Kim Seunggyu bajo los tres palos; Seol Youngwoo, Lee Hanbeom, Kim Minjae, Lee Gihyuk y Lee Taeseok en defensa; Paik Seungho, Hwang Inbeom, Lee Kangin y Hwang Heechan en la mitad de cancha; y Oh Hyeongyu en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Monterrey fue Facundo Tello Figueroa.

Cambios en Sudáfrica

61' 2T - Salió Oswin Appollis por Tshepang Moremi

74' 2T - Salió Thapelo Maseko por Iqraam Rayners

79' 2T - Salió Relebohile Mofokeng por Jayden Adams

Amonestado en Sudáfrica:

27' 2T Aubrey Modiba (Conducta antideportiva)

Cambios en Rep. de Corea

45' 2T - Salieron Hwang Heechan por Son Heungmin, Lee Taeseok por Jens Castrop y Paik Seungho por Kim Jingyu

65' 2T - Salió Kim Minjae por Park Jinseob

73' 2T - Salió Oh Hyeongyu por Cho Guesung

Amonestado en Rep. de Corea:

33' 2T Cho Guesung (Conducta antideportiva)

Sudáfrica comenzó el torneo con una derrota por 2-0 frente a México. En la segunda jornada reaccionaron y consiguieron un empate 1-1 ante Chequia, resultado que les permitió sumar su primer punto.

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