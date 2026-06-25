Valiente y leal: Rex, el 'can desbloqueador', comienza a entrenarse como miembro oficial de la Policía

Lo que comenzó como la historia de un perro callejero en medio de días marcados por el conflicto y los bloqueos terminó convirtiéndose en uno de los relatos más emotivos para la Policía Boliviana. Rex, conocido por los efectivos como el 'can desbloqueador', fue incorporado oficialmente a la institución y recibió de manera simbólica el grado de subteniente, en reconocimiento a la lealtad y valentía que demostró durante los operativos en Parotani, Cochabamba.

Durante más de 50 días de bloqueos, efectivos policiales trabajaron en distintos puntos del departamento, especialmente en Parotani, una zona estratégica para garantizar el abastecimiento hacia Cochabamba. Fue allí donde apareció Rex, un perro que poco a poco se ganó el cariño de los uniformados y terminó acompañándolos en cada jornada.

"Estos más de 50 días de bloqueos estuvimos trabajando en Parotani y en otros puntos del departamento. Cochabamba tuvo una relativa normalidad puesto que Parotani estaba desbloqueado", recordó el comandante departamental de la Policía de Cochabamba, coronel Alejandro Basto.

Según relató la autoridad, el animal comenzó a seguir a los policías durante los operativos. Los efectivos compartían con él alimento y cuidados, mientras que Rex respondía con una fidelidad inquebrantable.

"Ha sentido el cariño de nuestros policías y por eso inclusive era trasladado en los buses y vehículos hasta los lugares altos donde hemos estado trabajando", contó Basto.

Lo que más llamó la atención fue su comportamiento durante los momentos más tensos. Mientras se registraban detonaciones de dinamita, petardos y el uso de agentes químicos, Rex permanecía junto a los uniformados.

"Pese a las detonaciones de dinamitas, petardos y gases lacrimógenos, él estaba firme como un queso", expresó el comandante con una sonrisa.

Rex ya tiene familia y comenzará su formación como can de patrullaje. Foto: Red Uno

La imagen del can recorriendo carreteras, subiendo cerros y acompañando a los contingentes policiales se volvió habitual durante los operativos. Para la institución, su presencia terminó convirtiéndose en un símbolo de resistencia y compañerismo.

Destacan valores"Rescatamos la valentía y la fidelidad del can. Es el nuevo miembro de la institución por disposición de nuestro Comandante General en el año del Bicentenario", destacó Basto.

Como parte de este reconocimiento, Rex fue dado de alta de manera simbólica y destinado al Comando Regional del Valle Bajo, en Quillacollo. Sin embargo, antes deberá cumplir una etapa de formación.

Actualmente permanece en el Centro de Adiestramiento de Canes de El Paso, donde recibe atención veterinaria, vacunación, desparasitación y entrenamiento especializado durante aproximadamente cuatro meses para incorporarse posteriormente a tareas básicas de patrullaje.

"Ahora ya no es un perro de la calle; tiene familia. Somos más de cinco mil miembros y él es parte de nosotros", afirmó el comandante, quien además destacó que la historia de Rex representa un llamado a la sensibilización y al respeto hacia los animales.

Entrenamiento

Por su parte, el guía de canes, Agustín Rodríguez, explicó que las primeras evaluaciones muestran que Rex tiene entre tres y cuatro años de edad y posee un carácter ideal para el trabajo policial.

"Como verán, es bien socializado, es apegado a las personas, es un perro feliz. Después de estar al menos cuatro meses en el centro de canes, va a pasar al servicio de patrullaje", señaló.

Rodríguez indicó además que el animal acaba de ingresar al programa de entrenamiento y que su adaptación avanza favorablemente.

La historia de Rex nació en medio de la tensión de los bloqueos, pero terminó dejando un mensaje de esperanza. El perro que un día vagaba por las carreteras de Parotani hoy tiene un hogar, una misión y una familia dentro de la institución policial. Su lealtad, demostrada en los momentos más difíciles, le valió algo más que una condecoración: el cariño de miles de personas que siguieron su historia y que hoy lo reconocen como un verdadero compañero de servicio.

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