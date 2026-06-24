¿Viajará en las vacaciones de invierno con sus hijos? Escanee el QR y conozca los requisitos

Una herramienta tecnológica centraliza la información oficial y los puntos de atención para agilizar las salidas de los menores de edad.
24/06/2026 18:19
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La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz de la Sierra ha lanzado una iniciativa digital para simplificar la obtención de permisos de viaje para menores de edad. A través de sus canales oficiales en redes sociales, la institución presentó una herramienta interactiva que centraliza toda la documentación legal requerida.
Acceso a la documentación oficial
Al escanear el código QR, los padres de familia y tutores pueden descargar directamente un documento en formato PDF con información oficial. Esta plataforma digital reúne en un solo lugar los requisitos esenciales, los puntos de atención autorizados y el formato de la carta de autorización para el viaje de niñas, niños y adolescentes.
Esta estrategia busca optimizar los tiempos de la ciudadanía y evitar filas innecesarias en las oficinas municipales antes de las temporadas de viaje.
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