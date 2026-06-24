Decomisan 200 kilos de pirotecnia durante operativos por San Juan en Cochabamba

Las autoridades municipales de Cochabamba informaron el decomiso de cerca de 200 kilogramos de juegos pirotécnicos durante operativos desplegados en el marco de los controles por la festividad de San Juan, además del registro de incendios y afectaciones ambientales en distintas zonas del municipio.

El director de Medio Ambiente de la Alcaldía, Elvis Gutiérrez, señaló que más de 300 servidores públicos participaron en los operativos ejecutados en diferentes subalcaldías, centros de abasto y vías públicas, donde se identificó la venta irregular de pirotecnia pese a su prohibición vigente.

En los controles se incautaron aproximadamente 200 kilos de cohetes y juegos pirotécnicos, que eran comercializados tanto en mercados como en calles. El material decomisado será entregado a la unidad de Bomberos para su destrucción segura.

El intendente municipal Enrique Navia mencionó que las intervenciones también registraron incidentes durante los decomisos, incluyendo resistencia e insultos hacia los funcionarios municipales.

El operativo se realizó en zonas como las avenidas Barrientos y 25 de Mayo, además de otros puntos donde se detectó venta informal de estos productos.

En paralelo, el municipio reportó la expulsión de más de 500 personas vinculadas al uso indebido de pirotecnia o la quema de fogatas, prácticas que habrían derivado en varios incendios durante la noche de San Juan.

Incendios

Las autoridades informaron que en total se registraron 41 incendios de distinta magnitud, con focos importantes en la serranía de San Pedro, el Parque Nacional Tunari y la serranía de Cobol. Algunos de estos eventos afectaron áreas naturales y pastizales, mientras que otros fueron controlados antes de alcanzar zonas habitadas.

El sistema municipal de alerta temprana continúa en funcionamiento permanente, con monitoreo las 24 horas para la detección de focos de calor en el área del Parque Nacional Tunari.

En cuanto a la calidad del aire, las autoridades reportaron niveles entre “malo” y “muy malo” en el eje sur del municipio, debido al incremento de material particulado tras las quemas registradas durante la festividad, aunque sin superar los límites permisibles establecidos.

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