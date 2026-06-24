Comisiones inmobiliarias en Bolivia: ¿Existe una regulación normativa?

Las comisiones que cobran las inmobiliarias en Bolivia por la intermediación en la venta, alquiler o anticrético de inmuebles no cuentan con una regulación específica, por lo que los porcentajes son definidos por acuerdos entre las partes y las condiciones del mercado, según explicó el abogado Gonzalo Zambrano en el programa El Mañanero.

El especialista señaló que, aunque existen normas generales de protección al consumidor y disposiciones civiles relacionadas con los contratos, actualmente no hay una legislación que establezca límites concretos a los montos que pueden cobrar las empresas inmobiliarias por sus servicios.

"No existe una norma específica sobre la regulación de porcentajes que pudieran recibir las inmobiliarias."

Zambrana indicó que en el mercado se manejan comisiones que generalmente oscilan entre el 2% y el 5%, aunque estos porcentajes no están fijados por ley. Asimismo, sostuvo que la ausencia de una regulación específica genera vacíos que pueden derivar en conflictos entre propietarios, inquilinos, compradores e intermediarios.

Servicios con respaldo jurídico

El jurista también recordó que toda prestación de servicios debe contar con respaldo contractual y tributario, por lo que las inmobiliarias están obligadas a emitir la documentación correspondiente por los cobros que realizan.

"El acuerdo de partes es ley, siempre que no contravenga la norma."

Finalmente, señaló que existe un proyecto de ley sobre servicios inmobiliarios presentado en la Asamblea Legislativa que busca establecer reglas más claras para el sector, aunque hasta la fecha no ha sido aprobado.

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