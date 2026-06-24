Gacip entrega alimentos a niños en El Alto como parte de campaña solidaria

En el marco de las celebraciones por los 200 años de la Policía Boliviana, efectivos del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) iniciaron una campaña solidaria de entrega de alimentos en unidades educativas de la ciudad de El Alto.

La actividad comenzó en la Unidad Educativa La Primera, donde se distribuyeron alrededor de 500 raciones alimenticias destinadas a estudiantes de los niveles inicial y primario. La iniciativa cuenta con el apoyo de una empresa privada que realizó la donación de los productos.

El comandante del Gacip, Carlos Ibarra, explicó que esta labor forma parte del trabajo social que desarrolla la institución policial en beneficio de la población más vulnerable.

"La Policía Boliviana, en esta celebración del Bicentenario institucional, cumple con la labor social para la cual la esencia misma de esta unidad ha sido creada", aseguró Ibarra.

Campaña solidaria

La autoridad indicó que la campaña no se limitará a una sola unidad educativa y que existe un cronograma para llegar a otros establecimientos de la urbe alteña durante los próximos días.

"Tenemos un cronograma amplio para poder llegar a todas las unidades educativas de nuestra urbe alteña", confirmó la autoridad.

La actividad fue impulsada por el comando policial departamental y regional, con el objetivo de brindar apoyo a niños y niñas en un contexto marcado por las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias.

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