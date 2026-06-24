Entrada del Gran Poder será el 1 de agosto y la promesa el 26 de julio

El presidente de la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder, Juan Ichuta, confirmó que la entrada folklórica se realizará el sábado 1 de agosto, mientras que la promesa al Señor Jesús del Gran Poder fue fijada para el domingo 26 de julio, tras una decisión asumida en asamblea general.

“Ya se ha programado la fecha, que es el domingo 26 de julio nuestra promesa al Señor Jesús del Gran Poder y el día sábado primero de agosto nuestra fastuosa entrada”, señaló Ichuta.

El dirigente explicó que la determinación fue adoptada por mayoría de las 76 fraternidades organizadoras, luego de dos reprogramaciones previas.

Reactivación económica

En el ámbito económico, afirmó que la festividad busca contribuir a la reactivación del sector tras los conflictos sociales recientes.

“Tenemos la esperanza de que el Gran Poder vuelva a manejar la economía”, indicó, al proyectar un movimiento de hasta 80 millones de dólares en la entrada.

Asimismo, señaló que se trabaja para ajustar costos de participación de las fraternidades, debido a la coyuntura económica que afecta a músicos, bordadores y participantes.

Finalmente, aseguró que el recorrido de la entrada se mantendrá y que se coordina con autoridades para garantizar seguridad en ambas actividades.

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