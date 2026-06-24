[IMÁGENES SENSIBLES] Motociclista queda gravemente herido tras chocar contra un basurero en Montero

Un motociclista resultó gravemente herido luego de estrellarse contra un basurero en el municipio de Montero, departamento de Santa Cruz. De acuerdo con reportes médicos preliminares, la víctima se encuentra en estado crítico.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad en un video de aproximadamente un minuto de duración. En las imágenes se observa que, cerca del segundo ocho de la grabación, el motociclista ingresa a escena y, apenas un segundo después, impacta violentamente contra el contenedor de basura ubicado a un costado de la vía.

A consecuencia del fuerte choque, el conductor sale proyectado y queda tendido sobre el pavimento, mientras que la motocicleta termina varios metros más adelante.

Tras el accidente, varias personas que se encontraban en la zona acudieron rápidamente para auxiliar al herido. Incluso otro motociclista detuvo su marcha y se aproximó para colaborar mientras llegaban los equipos de emergencia.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el accidente. Las autoridades competentes aún no han emitido un informe oficial sobre lo ocurrido.

Se espera que en las próximas horas se brinden mayores detalles sobre las circunstancias del hecho, así como una actualización sobre el estado de salud del motociclista afectado.

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