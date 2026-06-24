Rex, el 'can desbloqueador', ya es parte de la Policía y recibe el grado simbólico de subteniente

Lo que comenzó como la historia de un perro callejero en medio de jornadas marcadas por el conflicto terminó convirtiéndose en un emotivo reconocimiento. Rex, conocido como el 'can desbloqueador', fue incorporado oficialmente a la Policía Boliviana y recibió de manera simbólica el grado de subteniente por su lealtad y valentía durante los operativos de desbloqueo en Parotani.

Durante semanas, el can acompañó a los efectivos policiales y militares en las tareas de despeje de rutas en el Valle Bajo. Lejos de alejarse ante el ruido de explosiones, petardos y enfrentamientos, Rex permaneció junto a los uniformados, recorriendo kilómetros de carretera y convirtiéndose en un compañero inseparable.

“Nos enseña el valor de la lealtad”

Durante el acto de reconocimiento, el comandante departamental de la Policía de Cochabamba, coronel Alejandro Basto Rodríguez, destacó que el animal representa uno de los valores más importantes para la institución.

“Hoy recordamos también darle la bienvenida al subteniente Can Rex. Les pido un voto de aplauso para el nuevo integrante que nos enseña un valor importante: la lealtad. Los perritos nos enseñan a ser leales. Aprendamos los humanos”, expresó la autoridad ante policías e invitados.

Basto señaló que la historia de Rex se convirtió en una lección para toda la institución y para la sociedad, resaltando que el can demostró fidelidad y compromiso en circunstancias difíciles.

“Aprendimos que el Can Rex nos ha dado una lección de trabajo, de compromiso y de amor. Si tenemos la capacidad de amar a un animalito, con mayor razón debemos amar a un ser humano. El amor es lo que nos mueve hoy día”, afirmó.

Rex, el “can desbloqueador”, ya es parte de la Policía . Foto: Jorge Zamora - Periodista- Red Uno

Un símbolo de amor, trabajo y compromisoPor su parte, el comandante regional del Valle Bajo, Wilson Flores, destacó que el animal se ganó el cariño y respeto de toda la tropa por demostrar “lealtad, fidelidad y valentía” en los momentos más difíciles. Según relató, el perro recorrió entre 30 y 35 kilómetros junto a los contingentes desde Parotani hasta Llavini, incluso en zonas donde se registraban hostigamientos y detonaciones.

La historia de Rex también tiene un componente especial. Su nombre nació de manera espontánea durante uno de los operativos, inspirado en la popular serie "Comisario Rex". Desde entonces, el perrito fue adoptado por los policías y pasó de vivir en las calles a formar parte de una nueva familia dentro de la institución.

En un acto realizado por el Comando Departamental de Cochabamba, Rex fue recibido como integrante de la unidad de canes policiales. Durante la ceremonia, las autoridades resaltaron que el animal representa valores como el compromiso, la lealtad y el servicio.

Con su incorporación oficial, Rex no solo obtuvo un reconocimiento simbólico por su labor, sino también un hogar donde recibirá cuidado, alimentación y cariño. La historia del valiente “can desbloqueador” se ha convertido en un ejemplo de cómo un gesto de fidelidad puede dejar una huella imborrable en quienes compartieron con él los momentos más difíciles.

Mira la programación en Red Uno Play