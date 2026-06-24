Manfred anuncia plan de reactivación económica para Cochabamba tras 53 días de bloqueos

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, anunció que el gobierno autónomo municipal tiene listo un plan estratégico de reactivación económica para hacer frente a la crisis que azota al país y al departamento, agudizada tras los 53 días de bloqueos de carreteras. La propuesta oficial será presentada formalmente este jueves.

El burgomaestre adelantó que el plan contemplará una serie de alivios financieros y normativos diseñados específicamente para respaldar a los emprendedores locales y atraer capitales.

"Mañana ya tenemos el plan listo para reactivar la economía de nuestra querida Cochabamba en diferentes temas, empezando de temas impositivos, de pagos de impuestos... Estamos ampliando una ley que tenemos para poder lograr disminuir impuestos a gente que viene a hacer inversiones", detalló la autoridad.

Exigencia de "mano dura" y procesos legales

Además de las medidas paliativas municipales, Reyes Villa lanzó una dura crítica a las consecuencias de las movilizaciones y exigió al Gobierno Nacional actuar con firmeza contra los promotores de las protestas que paralizaron el libre tránsito por más de un mes y medio.

El alcalde recordó que el estado de excepción decretado por el Ejecutivo sigue vigente y que se debe aplicar con todo el rigor de la ley.

Continuidad de procesos: Demandó que la justicia prosiga con las acciones legales contra los instigadores de los bloqueos.

Más aprehensiones: Señaló que las detenciones actuales no son suficientes. "No solamente es una aprehensión, tienen que hacer varias aprehensiones de gente que va en contra de todo lo que significa este estado de excepción", afirmó.

Rol del Gobierno: Advirtió que, si el nivel central no toma las riendas con "justicia y mano dura", la situación del país podría salirse de control.

El impacto en la economía local

Reyes Villa empatizó con las pérdidas del sector productivo y comercial, cuestionando la falta de resarcimiento para las víctimas colaterales de los conflictos sociales.

"¿Quién les va a devolver a la gente que ha perdido sus negocios? ¿Quién le va a devolver a la gente que ha perdido su mercadería?", cuestionó de forma vehemente.

Con la presentación del plan este jueves, Cochabamba busca convertirse en el primer municipio en activar un escudo económico directo para proteger el empleo y la inversión privada tras el prolongado periodo de conflictividad.

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