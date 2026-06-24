Policía anuncia procesos contra personas involucradas en bloqueos

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó que la institución identificó a varias personas presuntamente involucradas en hechos de violencia, daños a la infraestructura pública y agresiones contra efectivos policiales durante los casi dos meses de bloqueos que afectaron al país.

La autoridad señaló que las investigaciones continúan bajo coordinación con el Ministerio Público y que se prevé la aprehensión de quienes hayan vulnerado la normativa vigente durante las movilizaciones.

"Tenemos una gran cantidad de gente ya identificada que ha generado daño tanto a la infraestructura, ha generado daño a instituciones, a personas y también a servidores públicos policiales", ratificó.

Estado de excepción

Sokol explicó que actualmente las rutas del país se encuentran prácticamente despejadas, aunque persisten algunos puntos de vigilia en la región del Chapare, cuya situación continúa siendo evaluada por las fuerzas del orden.

Asimismo, indicó que el estado de excepción se mantiene vigente conforme a los plazos establecidos por la normativa y que las acciones de control continuarán para evitar nuevos bloqueos o hechos que alteren el orden público.

Wilma Alanoca

Respecto al caso de la exministra y exconcejal Wilma Alanoca, el comandante precisó que la investigación aún se encuentra en curso y que será el Ministerio Público el encargado de determinar si existió incumplimiento de las disposiciones vigentes.

"Estamos en ese proceso de identificación y seguramente se va a aprehender en un momento determinado a quienes hayan infringido la normativa vigente", declaró.

La Policía reportó además que más de 25 efectivos resultaron heridos durante los conflictos, mientras continúan los operativos destinados a consolidar la normalización de las actividades en todo el territorio nacional.

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