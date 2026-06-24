Gobierno anticipa plan de apoyo económico para sectores tras bloqueos

Ante el golpe de los bloqueos de caminos, el Gobierno nacional prepara medidas de alivio económico e insta a acelerar el tratamiento de leyes de orden nacional, según afirmó este miércoles el presidente del Estado, Rodrigo Paz.

“Habrá algunas señales que daremos estos días para alivios porque han sido golpes muy duros. Parte del acuerdo es empezar a tratar leyes de orden nacional”, explicó el jefe de Estado, en contacto con Bolivia Tv, tras participar del acto central por el Bicentenario de la Policía Boliviana, en la ciudad de La Paz.

El mandatario señaló que en el país urgen leyes de minería, de hidrocarburos, de inversiones y otras normas de orden nacional que “realmente” permitan tanto a las empresas estatales como a las privadas generar mayores recursos económicos.

Ello debido a que los recursos que Bolivia genera actualmente en el sector minería, por ejemplo, es menor a lo que obtienen países de la región como Chile ($us 65.000 millones) y Perú ($us 50.000 millones) al año con empresas públicas y privadas, mencionó.

Bloqueos

El Presidente brindó esa información tras el cese de los bloqueos – con el Estado de Excepción – que se extendieron por más de 50 días en el país y que dejaron millonarias pérdidas económicas, fallecidos, paralización de actividades económicas y cierre de negocios, entre otros daños de magnitud.

Fuente: ABI

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