¿Vas a comprar o vender dólares? Esta es la cotización de esta tarde

El mercado cambiario en Bolivia continúa mostrando un comportamiento de estabilidad relativa, aunque dentro de niveles elevados que siguen generando presión sobre la economía cotidiana. Este miércoles 24 de junio, el dólar paralelo se mantuvo cercano a la barrera de los Bs 10, sin registrar variaciones significativas respecto a jornadas anteriores.

Durante la tarde, la divisa estadounidense se cotizó en el mercado paralelo en Bs 9,89 para la compra y Bs 9,88 para la venta, según plataformas especializadas en el monitoreo diario del tipo de cambio. En horas de la mañana, los valores llegaron incluso a Bs 9,93 para la compra y Bs 9,89 para la venta, lo que refleja ajustes leves a lo largo de la jornada, pero sin cambios estructurales en la tendencia general.

El comportamiento del dólar evidencia una dinámica de estabilidad en un rango estrecho, aunque en niveles que siguen siendo considerados altos por analistas y usuarios que dependen de la moneda extranjera para importaciones, ahorro u otras operaciones financieras.

En contraste, el tipo de cambio referencial difundido por el Banco Central de Bolivia se mantuvo sin modificaciones. La entidad reportó una cotización de Bs 9,76 para la compra y Bs 9,96 para la venta, cifras que continúan funcionando como referencia oficial para operaciones financieras e internacionales.

La diferencia entre el mercado paralelo y el tipo de cambio referencial refleja un escenario persistente de presión sobre la disponibilidad de divisas. Esta situación estaría impulsada por una demanda constante de dólares por parte de ciudadanos, importadores y sectores productivos.

Aunque durante la jornada no se observaron movimientos bruscos, el comportamiento del mercado confirma que la tensión cambiaria persiste. El dólar continúa moviéndose en niveles históricamente elevados dentro del contexto económico boliviano, sin señales claras de una corrección a la baja en el corto plazo.

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