Gobierno analiza diferir el pago de luz y otros servicios para aliviar el impacto de los bloqueos

El Gobierno nacional analiza diferir el pago por el consumo de electricidad y otros servicios con el fin de aliviar a la población del impacto de los bloqueos de caminos que duraron casi dos meses, informó este martes el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco.

“Tenemos que buscar más bien mecanismos que permitan de alguna manera aliviar toda la inactividad económica que se ha producido, tenemos que buscar diferir, por ejemplo, el pago de la luz y de los servicios básicos, estamos estudiando eso y lo vamos a hacer, sea como sea lo vamos a hacer”, reveló la autoridad en contacto con la radioemisora Panamericana.

Bloqueos en Bolivia

Los bloqueos en Bolivia, que se extendieron por más de 50 días, dejaron más de 14 fallecidos, choferes varados en carreteras en condiciones inhumanas, el turismo paralizado, millonarias pérdidas económicas en diferentes sectores productivos, cierre de negocios, entre otros perjuicios de magnitud.

“Tenemos que buscar mecanismos para ayudar a la sociedad porque la sociedad ha sido muy perjudicada no por nosotros, nosotros hemos buscado el diálogo en todo momento”, remarcó el ministro.

Una de las medidas que ya puso en marcha el Gobierno nacional para aliviar a la población boliviana del impacto de los bloqueos, es el refinanciamiento y/o reprogramación de crédito en la banca.

Tras esos días de bloqueo de caminos por parte de sectores radicales, en el territorio nacional rige el Estado de Excepción, con el objetivo de restablecer la libre circulación, preservar el orden público y garantizar el abastecimiento de productos esenciales.

Fuente: ABI

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