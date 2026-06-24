Wilma Alanoca enfrenta una acusación por instigación pública a delinquir, según su abogado

El abogado Marcelo Galván, defensa de la exministra de Culturas y exconcejal de El Alto, Wilma Alanoca, informó que su defendida fue acusada por el delito de instigación pública a delinquir dentro de un proceso abierto por el Ministerio Público.

Foto: Marcelo Galván forma parte de la defensa de la exviceministra Wilma Alanoca. APG.

La denuncia se enmarca en las investigaciones que desarrollan las autoridades en relación con los recientes conflictos y movilizaciones registrados en el país.

Galván señaló que Alanoca fue notificada con la acusación y que asumirá su defensa dentro de los procedimientos legales correspondientes, mientras se analizan los elementos presentados por la Fiscalía.

Proceso penal

La exautoridad, vinculada políticamente al Movimiento Al Socialismo (MAS), deberá responder a las actuaciones investigativas que se desarrollan en el marco de este caso.

La defensa anunció que presentará los descargos necesarios para sustentar la posición de Alanoca y ejercer su derecho a la defensa durante el proceso judicial.

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