YPFB prevé normalizar abastecimiento de combustible en 3 a 4 días tras ingreso de cisternas retenidas

El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, explicó que actualmente se están sometiendo a control de calidad más de 200 cisternas que permanecieron retenidas durante los bloqueos y que ahora ingresan progresivamente a la planta de Senkata, en La Paz, para su verificación y despacho.

Daroca afirmó que el combustible disponible es suficiente para cubrir la demanda, aunque se requiere cumplir protocolos estrictos de seguridad y calidad antes de su liberación al mercado.

“Tenemos combustible, pero tenemos la obligación y la responsabilidad de cumplir estos protocolos de control de calidad”, indicó.

Abastecimiento garantizado

También explicó que el abastecimiento ya comenzó a reforzarse desde el lunes, con la descarga y despacho progresivo de gasolina hacia estaciones de servicio.

En ese marco, aseguró que la normalización del suministro se dará en el corto plazo de tres a cuatro días aproximadamente y según lo estimado por el tiempo que se tardará para la aplicación de protocoloes de revisión.

Cochabamba al 35% de operaciones

Además, informó que la refinería de Cochabamba opera actualmente al 35% de su capacidad, aunque se prevé un incremento progresivo con la llegada de crudo importado y mejoras en la logística de transporte.

Finalmente, aclaró que la deuda por la compra de combustibles responde a un esquema contractual de pagos diferidos. “Es una deuda flotante que tiene que ver con el plazo de pago de 120 días”, explicó.

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