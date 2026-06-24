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YPFB prevé normalizar abastecimiento de combustible en 3 a 4 días tras ingreso de cisternas retenidas

El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, informó que el abastecimiento de combustibles en el eje central se regularizará en los próximos días, tras el ingreso y control de calidad de cisternas que estuvieron paralizadas por más de 50 días debido a los bloqueos.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

24/06/2026 13:00

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Foto: Largas filas se registraron durante los 50 días de bloqueo en La Paz debido a la falta de carburantes en surtidores. Red Uno.
La Paz

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El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, explicó que actualmente se están sometiendo a control de calidad más de 200 cisternas que permanecieron retenidas durante los bloqueos y que ahora ingresan progresivamente a la planta de Senkata, en La Paz, para su verificación y despacho.

Daroca afirmó que el combustible disponible es suficiente para cubrir la demanda, aunque se requiere cumplir protocolos estrictos de seguridad y calidad antes de su liberación al mercado.

“Tenemos combustible, pero tenemos la obligación y la responsabilidad de cumplir estos protocolos de control de calidad”, indicó.

Abastecimiento garantizado

También explicó que el abastecimiento ya comenzó a reforzarse desde el lunes, con la descarga y despacho progresivo de gasolina hacia estaciones de servicio.

En ese marco, aseguró que la normalización del suministro se dará en el corto plazo de tres a cuatro días aproximadamente y según lo estimado por el tiempo que se tardará para la aplicación de protocoloes de revisión. 

Cochabamba al 35% de operaciones

Además, informó que la refinería de Cochabamba opera actualmente al 35% de su capacidad, aunque se prevé un incremento progresivo con la llegada de crudo importado y mejoras en la logística de transporte.

Finalmente, aclaró que la deuda por la compra de combustibles responde a un esquema contractual de pagos diferidos. “Es una deuda flotante que tiene que ver con el plazo de pago de 120 días”, explicó.

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