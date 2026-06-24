Productos de la canasta familiar bajan su precio tras bloqueos en La Paz

Los precios de varios productos de la canasta familiar empezaron a registrar una reducción progresiva en mercados de la ciudad de La Paz, especialmente en carnes, pollo y hortalizas, según reportaron comerciantes y consumidores.

Carnes

En el caso de la carne de pollo, el kilo se comercializa en aproximadamente 19 bolivianos, mientras que la carne de res muestra una baja gradual en diferentes cortes, como la pulpa de primera, que ahora se ofrece entre 80 y 90 bolivianos el kilo, dependiendo de la calidad.

Los vendedores señalan que la disminución es paulatina y responde a una estabilización del abastecimiento tras las dificultades registradas semanas atrás.

"El kilo de pulpa de primera está a Bs 90 y el más económico hay de Bs 80 a Bs 84", indicó una vendedora.

Verduras y hortalizas

En los mercados también se reporta una reducción en el precio de varias verduras y hortalizas, como la cebolla, zanahoria, papa, tomate y legumbres, que en días anteriores habían alcanzado costos elevados debido a problemas de abastecimiento.

Comerciantes afirman que la normalización del transporte y el levantamiento de restricciones en carreteras ha permitido una mayor llegada de productos a los centros de abasto, lo que empieza a reflejarse en los precios al consumidor.

Pese a la tendencia a la baja, algunos productos aún mantienen variaciones dependiendo del mercado y la zona, aunque se espera que los precios continúen estabilizándose en los próximos días.

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