Bolivia necesita inversión urgente en hidrocarburos, dice Álvaro Ríos

El experto en hidrocarburos Álvaro Ríos realizó un análisis sobre la situación energética del país y advirtió que la crisis de combustibles no es reciente, sino que viene arrastrándose desde la anterior gestión.

Según Ríos, durante todo 2025 Bolivia ya mantenía una deuda elevada con traders y proveedores de gasolina y diésel, situación que se agravó por la falta de divisas.

“No es nueva. Viene desde la anterior gestión. Todo el 2025 el país ya tenía una deuda elevada con los traders de gasolina y diésel”, afirmó.

El especialista sostuvo que Bolivia enfrenta serias dificultades para pagar sus importaciones de carburantes debido a la escasez de dólares, por lo que termina comprando combustible bajo condiciones financieras más costosas.

“El país no tiene dólares, no hay con qué pagar. Y bueno, se compra al fiado. Y comprar al fiado cuesta caro”, señaló.

Ríos explicó que ese financiamiento termina encareciendo el precio real de los combustibles, ya que no solo se paga el costo del producto, sino también intereses y costos adicionales por el tiempo de financiamiento.

“Los combustibles a los bolivianos no solamente les cuestan lo que cuestan sumados todos sus costos, sino que además se les pone un interés por el tiempo de financiamiento. Y esto lo pagamos todos los bolivianos”, indicó.

Cuestiona los pedidos de la COB

El experto también cuestionó algunos planteamientos realizados por la Central Obrera Boliviana, COB, al considerar que no toman en cuenta la verdadera situación financiera del país.

“Parece que la COB entiende que el país es Suiza, cuando en realidad el Banco Central de Bolivia no tiene recursos para sostener la compra de combustible”, manifestó.

Ríos advirtió que el debate sobre los hidrocarburos debe abordarse con mayor realismo, ya que Bolivia depende cada vez más de la importación de combustibles y necesita recuperar capacidad de producción interna.

Pide una nueva Ley de Hidrocarburos

Para el analista, la salida estructural pasa por aprobar con urgencia una nueva Ley de Hidrocarburos que atraiga inversión al país y permita reducir la dependencia de las importaciones.

“Necesitamos urgentemente una Ley de Hidrocarburos precisamente para dejar de importar tanto”, afirmó.

Ríos cuestionó que algunos sectores rechacen la inversión privada bajo el argumento del “saqueo de los recursos naturales”, cuando, según su criterio, la falta de inversión puede llevar al país a mayores niveles de desabastecimiento.

“¿De dónde vamos a ir a parar? Desabastecimiento. Nos vamos a desabastecer”, advirtió.

“Sin energía no hay producción”

El experto remarcó que el combustible es un insumo estratégico para el funcionamiento de la economía nacional, debido a que impacta directamente en el transporte, la producción, el comercio y la logística.

“No hay cómo comprar combustibles. Combustible es energía. Y si no hay energía, no hay producción. Y si no hay energía, no hay transporte”, señaló.

Ríos también alertó que Bolivia podría enfrentar en los próximos años una situación más compleja en materia energética, incluso con la necesidad de importar gas natural.

“Si no hay energía, el 2029 vamos a comenzar a importar gas natural. Y parece que todo el mundo está muy tranquilo con esto”, cuestionó.

El analista consideró oportuno que el Ministerio de Hidrocarburos informe con claridad la situación real del país respecto a la deuda, la disponibilidad de dólares y la capacidad de abastecimiento.

“Me parece oportuno que el ministro de Hidrocarburos o de Energía diga la verdad al país, porque esa verdad es una deuda que se tiene”, expresó.

Para Ríos, Bolivia atraviesa un momento crítico en materia energética y no existe una norma más urgente que una nueva Ley de Hidrocarburos orientada a atraer inversión, recuperar producción y garantizar el abastecimiento.

“Creo que no debe haber ley más importante para este país que la Ley de Hidrocarburos en este momento”, resaltó.

Mira la programación en Red Uno Play