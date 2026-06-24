Vinculan a Wilma Alanoca con investigaciones por conflictos sociales en el país

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, se refirió este miércoles a la aprehensión de la exministra de Culturas y exconcejal de El Alto, Wilma Alanoca, y aseguró que la medida forma parte de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público por los conflictos y bloqueos que afectaron al país.

La autoridad explicó que la actuación judicial se sustenta en elementos recopilados durante las indagaciones y que actualmente se encuentran bajo análisis de la Fiscalía.

"En el ámbito del Ministerio Público se han presentado las pruebas de la labor que ha tenido la señora Alanoca durante todo este conflicto", señaló.

Movilizaciones

Paredes sostuvo que las investigaciones no se limitan únicamente a los hechos ocurridos durante los bloqueos, sino que abarcan otras actuaciones que están siendo evaluadas por las instancias correspondientes.

Asimismo, afirmó que Alanoca habría tenido participación dentro de la estructura organizativa de las movilizaciones impulsadas por sectores afines al expresidente Evo Morales, aunque aclaró que la determinación de responsabilidades corresponde a las autoridades judiciales.

"Hay una actividad muy importante en toda organización criminal dirigida por Evo Morales donde Vilma Alanoca ha jugado un papel muy importante en los conflictos en el país", apuntó.

El viceministro evitó pronunciarse sobre la situación jurídica específica de la exautoridad y señaló que tanto la aprehensión como los delitos investigados forman parte de un proceso que continúa en etapa de investigación dentro del Ministerio Público.

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