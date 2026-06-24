Aprehenden a extranjero con arma de fuego en hotel céntrico de Santa Cruz

Un ciudadano de nacionalidad brasileña identificado como Alvino Antonio D.N. fue aprehendido por efectivos policiales en un hotel céntrico de Santa Cruz, tras un operativo ejecutado luego de una denuncia por presuntas amenazas con arma de fuego al personal del establecimiento.

De acuerdo con el reporte policial, el hecho se conoció cuando el recepcionista del hotel alertó a las autoridades, señalando que el huésped habría reaccionado de forma violenta al ser requerido para regularizar el pago de su estadía. La situación generó alarma entre trabajadores y huéspedes del lugar.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó que unidades tácticas se desplazaron de inmediato al sitio e ingresaron a la habitación del sospechoso, donde fue reducido junto a su esposa y una menor de edad que lo acompañaban.

Durante la intervención, la Policía realizó una requisa en la que se encontró un arma de fuego tipo pistola calibre .22, además de municiones. El arma fue secuestrada junto a otros elementos para fines investigativos.

El jefe policial explicó que el ciudadano extranjero presentó documentación que acreditaría la tenencia del arma; sin embargo, aclaró que la investigación se centra en determinar si contaba o no con autorización de portación, lo que habría motivado su aprehensión.

Asimismo, indicó que el caso ya es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mientras se realiza el intercambio de información con autoridades de Brasil e Interpol para establecer si el detenido tendría vínculos con organizaciones criminales.

Las autoridades confirmaron que el incidente habría comenzado tras un altercado con el personal del hotel, lo que derivó en la intervención policial.

El caso continúa en investigación y el ciudadano brasileño permanece bajo custodia mientras se definen las medidas legales correspondientes y se verifica la legalidad del arma y su situación migratoria.

La investigación también contempla coordinación internacional con la Policía de Bolivia, la Policía Federal de Brasil, y la Interpol, con el objetivo de esclarecer posibles antecedentes del detenido en su país de origen.

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