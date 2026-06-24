Fenómeno de El Niño ya muestra sus primeros efectos en Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que el fenómeno de El Niño ya comenzó a manifestar sus primeras señales en el territorio boliviano, con variaciones significativas de temperatura y cambios en los patrones climáticos.

Según el reporte técnico, el país se encuentra actualmente en una fase moderada del fenómeno, con un índice cercano a 1.2, el cual podría incrementarse en los próximos meses y evolucionar hacia una etapa más intensa.

Las proyecciones señalan que este evento climático podría extenderse e incluso alcanzar una fase fuerte, con impactos hasta el primer trimestre de 2027, especialmente entre febrero y marzo.

Primeros efectos

Entre los efectos previstos se encuentran periodos prolongados de sequía en el altiplano y los valles, además de precipitaciones intensas en la región amazónica, lo que podría afectar actividades agrícolas y pecuarias.

Las autoridades recomiendan a los sectores productivos implementar medidas preventivas para reducir posibles pérdidas ante la variabilidad climática que se espera en los próximos meses.

Alerta de prioridad naranja

Paralelamente, el Senamhi informó sobre el ingreso de un frente frío que provocó un descenso brusco de temperaturas en varias regiones del país, lo que motivó la emisión de una alerta de prioridad naranja.

El fenómeno afecta principalmente al occidente, el Chaco, el trópico de Cochabamba y parte del oriente, con temperaturas mínimas y máximas por debajo de los valores habituales.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante las bajas temperaturas que continuarán registrándose en los próximos días en gran parte del territorio nacional.

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