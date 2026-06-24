Cívicos cruceños apuntan a Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar por los bloqueos

El Comité Cívico pro Santa Cruz anunció que iniciará procesos judiciales contra los presuntos responsables de los daños económicos, sociales y humanos provocados durante más de 50 días de bloqueos en el país.

El vicepresidente cívico, Agustín Zambrana, informó que la institución se encuentra en etapa de recopilación y cuantificación de pruebas, con el objetivo de presentar las acciones legales en los próximos días o, a más tardar, a inicios de la siguiente semana.

Según Zambrana, la medida fue definida tras una reunión con sectores y representantes provinciales, donde se resolvió avanzar de manera institucional para exigir responsabilidades por los perjuicios ocasionados durante el conflicto.

“Aquí hemos identificado tres principales autores responsables: 22 muertos, 3.000 millones de dólares perdidos, 150.000 fuentes de empleo que hoy están en riesgo y ya perdidas muchas de ellas”, declaró el dirigente cívico.

Zambrana sostuvo que los bloqueos afectaron a emprendedores, trabajadores, familias, pacientes, niños y personas que no pudieron acceder con normalidad a servicios básicos, salud, transporte y abastecimiento.

El dirigente afirmó que el Comité Cívico ya trabaja en la cuantificación de los daños y en la recolección de elementos probatorios para sustentar la futura presentación judicial.

“Ya estamos cuantificando los hechos, ya estamos cuantificando todas las pruebas y con eso vamos a hacer la presentación que estimamos en los próximos días, a más tardar, a inicio de la próxima semana”, señaló.

Apuntan a líderes de las movilizaciones

Zambrana mencionó a Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar como los principales señalados por la institución cívica dentro de las futuras acciones legales.

Además, adelantó que también podrían ser incluidos parlamentarios nacionales y otros actores que, según el Comité, habrían incitado o participado en las movilizaciones que derivaron en el bloqueo de carreteras.

“Aquí Evo Morales, Mario Argollo, Vicente Salazar, los principales, como también parlamentarios nacionales que van a ser incluidos en esto”, afirmó.

El vicepresidente cívico calificó los hechos como un intento de desestabilización y sostuvo que las acciones legales buscarán establecer responsabilidades por las consecuencias que dejaron las medidas de presión en el país.

Zambrana también apuntó contra el Gobierno nacional, al señalar que las investigaciones deberían analizar una posible responsabilidad por omisión ante la prolongación del conflicto.

Según el dirigente, el Ejecutivo actuó de manera pasiva durante más de 50 días, lo que, a su criterio, permitió que los daños se profundizaran.

“Fue muy pasivo el Gobierno y hemos visto los resultados que han sido nefastos. Hay que reconstruir”, expresó.

El Comité Cívico pro Santa Cruz sostiene que las acciones judiciales buscan evitar que este tipo de medidas vuelvan a repetirse y que los responsables respondan ante la Justicia por las pérdidas económicas, la afectación al empleo y el daño causado a distintos sectores de la población.

Zambrana aseguró que la decisión fue asumida de manera unánime con los sectores reunidos y que será activada en los próximos días.

“Unánimemente se ha resuelto este accionar y lo vamos a activar en estos próximos días”, indicó.

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