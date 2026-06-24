Reprograman interpelaciones a ministro de Gobierno tras solicitud de legisladores 

La Vicepresidencia del Estado y Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional informó que las interpelaciones previstas contra el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta, fueron reprogramadas luego de que los diputados proponentes solicitaran formalmente su postergación por imposibilidad de asistencia.

Foto: Comunicado oficial. Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Los diputados proponentes de las interpelaciones programadas al Ministro de Gobierno, señor Marco Antonio Oviedo Huerta, han solicitado formalmente la reprogramación de dichos actos de fiscalización”, señala el comunicado emitido por la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Las interpelaciones estaban previstas para los días 24 y 25 de junio, la primera referida a la ejecución de operativos policiales en reuniones y movilizaciones sociales, y la segunda vinculada a las acciones de lucha contra el narcotráfico.

Desde la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional se informó que se realizarán las coordinaciones necesarias para fijar nuevas fechas, con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno de la fiscalización legislativa.

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