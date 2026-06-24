Vecinos del barrio Avaroa reportaron la presencia de un felino silvestre, presuntamente un puma adulto, que habría ingresado a una zona urbana tras rebasar una estructura perimetral y acceder a un lote baldío.

De acuerdo con los reportes, el animal fue observado inicialmente en un canchón ubicado sobre la calle 24 de Septiembre, donde se desplazó dentro del patio de una vivienda. Ante la aglomeración de personas en el lugar, el felino habría mostrado signos de estrés, lo que lo llevó a buscar refugio en altura, trepando primero a un árbol y posteriormente a otro de mayor tamaño, donde actualmente permanece en la copa con evidentes señales de fatiga.

En videos enviados al Ojo Ciudadano de Notivisión, se observa al felino posicionado en la copa del árbol, mientras permanece en estado de reposo.

La presencia del animal generó alarma entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades. En respuesta, la Policía Boliviana coordinó el acordonamiento inmediato del área con el objetivo de establecer un perímetro de seguridad, reducir los estímulos externos y facilitar la intervención de especialistas en fauna silvestre.

Las autoridades recomendaron a la población evacuar los alrededores, evitar acercarse al lugar, abstenerse de tomar fotografías o generar ruido, y permitir el trabajo de los equipos de primera respuesta, con el fin de garantizar tanto la seguridad de los habitantes como la integridad del animal.

A continuación, el video:

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