Tragedia en Cochabamba: fallece adulta mayor que sufrió ataque de dos perros

Una mujer de 79 años, que fue atacada por dos perros de raza pitbull, falleció mientras permanecía internada en el Hospital Viedma de Cochabamba. Desde el Servicio Departamental de Salud (Sedes) se informó que la causa del deceso fue un paro cardíaco y no está relacionada con la rabia.

El hecho ocurrió días atrás, cuando la adulta mayor sufrió mordeduras provocadas por dos canes considerados de raza potencialmente peligrosa, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro médico de tercer nivel para recibir atención especializada.

El responsable de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, explicó que la paciente presentó complicaciones cardíacas durante su internación, situación que derivó en su fallecimiento.

Las autoridades aclararon que, de acuerdo con la evaluación médica preliminar, la muerte no fue consecuencia de una infección por rabia, aunque el caso continúa en investigación para determinar todos los factores relacionados con el ataque y el estado de salud de la víctima.

El Sedes realiza el seguimiento correspondiente al caso, mientras se espera un informe oficial que establezca las circunstancias completas del hecho y las responsabilidades que pudieran existir.



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