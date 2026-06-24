Chile concluye puente aéreo humanitario en Bolivia tras transportar más de 70 toneladas de ayuda

La Fuerza Aérea de Chile (FACH) informó la finalización de su misión de apoyo humanitario en Bolivia, luego de completar el octavo y último vuelo de abastecimiento entre Santa Cruz de la Sierra y La Paz, en un operativo que permitió el traslado de más de 70 toneladas de alimentos e insumos esenciales.

A través de sus redes sociales, la FACH detalló que la jornada finalizó con el traslado de 10,8 toneladas de alimentos a bordo de un avión C-130 Hércules, cerrando así el puente aéreo desplegado durante varios días.

La institución destacó que esta operación contribuyó al abastecimiento de miles de familias bolivianas afectadas por las dificultades de distribución interna.

Operación en el aeropuerto más alto del mundo

Uno de los principales desafíos de la misión fue operar en el Aeropuerto Internacional de El Alto, ubicado a 4.061 metros sobre el nivel del mar, considerado el aeropuerto internacional más alto del mundo.

La FACH subrayó que el despliegue representó un reto logístico y operativo, cumplido con éxito por su tripulación.

Chile concluye puente aéreo de apoyo humanitario en Bolivia. Foto: FACH

El avión militar chileno permaneció alrededor de 11 días en territorio boliviano, realizando vuelos destinados no solo al transporte de alimentos, sino también de medicinas e insumos esenciales hacia regiones afectadas por bloqueos.

Según autoridades bolivianas, los vuelos se ejecutaron principalmente en rutas entre Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Sucre, con el objetivo de reforzar el abastecimiento en zonas críticas.

Cooperación bilateral y cierre de la operación

Con la conclusión del operativo, la FACH destacó que la misión permitió fortalecer los lazos de cooperación y amistad entre Chile y Bolivia, en un contexto de emergencia humanitaria.

“Con el cumplimiento de los objetivos planteados y la progresiva normalización del abastecimiento, se concluye una misión que fortaleció los lazos entre ambas naciones”, señaló la institución.

El puente aéreo se desarrolló en coordinación con autoridades bolivianas, en respuesta a las dificultades de suministro generadas por los bloqueos que afectaron el transporte de alimentos e insumos en el país.

Chile concluye puente aéreo de apoyo humanitario en Bolivia. Foto: FACH

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