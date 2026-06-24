Transporte en Cochabamba reporta pérdidas de Bs 718 millones y pide medidas urgentes por falta de diésel

La Cámara Departamental del Transporte de Cochabamba alertó sobre una crítica situación económica en el sector, tras los bloqueos recientes y la actual escasez de combustible, que impide la normal circulación de las unidades y retrasa la recuperación de las operaciones.

El presidente del sector, Luis Jiménez, informó que las pérdidas acumuladas alcanzan los 718 millones de bolivianos en toda la cadena logística del transporte interdepartamental, de carga, flotas y encomiendas.

Jiménez señaló que, aunque se logró atender la crisis humanitaria de choferes varados durante los bloqueos, ahora el problema se traslada al ámbito económico. “Tenemos un centenar de choferes con afecciones respiratorias”, indicó, al informar que se firmaron convenios para atención médica gratuita.

Falta de diésel frena la reactivación del sector

El dirigente denunció que la escasez de combustible es generalizada en el país y afecta la reactivación del transporte.

“Hay filas en Oruro, Santa Cruz y en todo lado… estamos con un 30% de combustible”, afirmó. El sector pide a YPFB incrementar la distribución al menos al 50% para permitir el retorno progresivo de las operaciones.

Piden previsibilidad y plan de salvataje

Los transportistas cuestionaron la falta de previsión en el abastecimiento tras la reapertura de rutas y exigieron medidas urgentes al Gobierno.

“Necesitamos celeridad, hemos estado casi dos meses sin generar ingresos y las obligaciones siguen”, señaló Jiménez. El sector también demandó un plan de salvataje económico, similar al que se analiza para otros rubros.

Impacto en toda la cadena económica

Según la Cámara, la crisis no afecta solo a transportistas, sino a toda la cadena productiva vinculada:

Choferes y empresas de transporte

Mecánicos, electricistas y talleres

Comerciantes y productores sin distribución

Industrias sin abastecimiento de insumos

“Detrás de estas cifras hay miles de familias”, remarcó el dirigente.

Reactivación aún lenta

El sector estima que solo un 30% de las unidades internacionales está operando parcialmente, mientras que el flujo hacia puertos como Arica e Iquique recién podría normalizarse la próxima semana.

Asimismo, informaron que están en gestiones con entidades tributarias y bancarias para reprogramaciones, aunque advierten que los procesos son lentos.

La Cámara del Transporte anunció que continuará enviando notas al Ministerio de Economía, sin descartar nuevas acciones si no se atienden sus demandas.

“Vamos a seguir insistiendo”, concluyó Jiménez, al exigir garantías de transitabilidad, previsibilidad y acceso a combustible para la reactivación del sector.

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