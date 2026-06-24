El Alto intervino más de 30 fogatas durante la noche de San Juan

La Alcaldía de El Alto ejecutó operativos de control durante la noche de San Juan, en los que se intervinieron más de 30 puntos donde se encendieron fogatas, pese a las restricciones vigentes establecidas por normativa municipal y nacional.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los controles se realizaron tanto en espacios públicos como al interior de domicilios, donde aún se evidenció resistencia de algunos vecinos a acatar las disposiciones que prohíben las quemas y el uso de juegos pirotécnicos.

El personal municipal informó que la mayoría de las intervenciones se realizaron sin mayores incidentes, aunque en algunos casos se registraron actitudes de oposición a los operativos.

Agresión a funcionarios

Durante los controles, también se reportó un hecho de agresión contra funcionarios municipales, cuando una persona reaccionó de manera violenta y llegó a lanzar piedras, causando daños a un vehículo de la entidad.

Las autoridades señalaron que estos hechos se produjeron mientras se realizaban tareas de apagado de fogatas en distintos sectores de la urbe alteña.

Incendios en San Juan

En paralelo, el cuerpo de Bomberos atendió múltiples emergencias durante la misma jornada, registrando incendios en áreas abiertas y estructuras, además de afectaciones en terrenos con pastizales secos, donde la combinación de fogatas y pirotecnia habría contribuido a la propagación del fuego.

Según el reporte oficial, no se registraron víctimas personales ni daños de consideración, aunque sí afectaciones menores en zonas como bosques urbanos y áreas periféricas de la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play