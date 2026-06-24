Incendio fatal en Cochabamba: un padre murió al intentar salvar a su hija

Una tragedia familiar enluta a Cochabamba tras un incendio registrado la noche del sábado en una vivienda de la avenida Siglo XX, en la zona del Biblioavión. Un padre de 27 años y su hija de tres años perdieron la vida luego de que el hombre ingresara desesperadamente a la casa en llamas para intentar salvarla.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Rolando Vera, informó que la pareja había salido de su domicilio por cerca de una hora, dejando a sus dos hijos, de seis y tres años, en el interior de su vivienda. Al regresar, encontraron el domicilio envuelto en fuego.

En medio de la desesperación, ambos padres ingresaron al inmueble. La madre logró sacar con vida al niño de seis años, aunque con lesiones por quemaduras. Sin embargo, el padre volvió a entrar, guiado por el intento de rescatar a su hija menor, que aún permanecía dentro de la casa.

Las autoridades continúan investigando el origen del incendio, mientras la familia y la comunidad lamentan una pérdida marcada por el intento desesperado de rescate y el dolor de una tragedia que pudo haber sido aún mayor. Foto: Pol. Boliviana

“Al momento de intentar salvar la vida de su hija, el padre pierde el conocimiento por la inhalación de monóxido de carbono y fallece en el lugar”, señaló la autoridad policial.

La pequeña de tres años también murió dentro de la vivienda, atrapada por el humo y las llamas. De acuerdo con el informe forense, ambas víctimas fallecieron por intoxicación aguda por monóxido de carbono, inhalación de humo y gases tóxicos, además de anoxia por falta de oxígeno.

La madre y el niño sobreviviente fueron trasladados de emergencia al Hospital del Norte, donde reciben atención médica. Su testimonio fue corroborado con imágenes de cámaras de seguridad del domicilio y la evaluación psicológica del menor realizada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Las investigaciones continúan para esclarecer el origen del incendio. De manera preliminar, se manejan como posibles causas un cortocircuito o la manipulación de un encendedor.

Mientras tanto, la ciudad lamenta una escena marcada por la desesperación, el intento de rescate y una pérdida irreparable que ha conmocionado a toda la comunidad.

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