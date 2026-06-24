EMSA alerta retrasos en la recolección de basura por falta de diésel en Cochabamba

La Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA Cochabamba) informó que el servicio de recolección de residuos sólidos en la ciudad presenta retrasos debido al desabastecimiento de combustible, situación que afecta la operatividad de los camiones recolectores.

A través de un comunicado, la entidad señaló que desde este 24 de junio el servicio opera con irregularidades y que la normalización será gradual una vez se solucione la falta de diésel.

En ese marco, pidió a la población evitar sacar la basura a la vía pública hasta la llegada del carro basurero, con el fin de prevenir la acumulación de desechos en las calles.

El gerente general de EMSA, René Quiroga, explicó que la falta de combustible está generando demoras en las rutas de recolección, aunque aseguró que el servicio no ha sido suspendido.

“Lamentablemente nuestros camiones están sufriendo el desabastecimiento de diésel. Pedimos a la población no sacar su basura a la calle, tengamos un poco de paciencia; los camiones harán los recorridos con alguna demora”, indicó.

Quiroga añadió que, en caso de no lograr completar las rutas en el día, la recolección se realizará al día siguiente, aunque con retrasos de horas o incluso hasta un día.

Asimismo, explicó que las filas en los surtidores y la limitada entrega de cupos de combustible están afectando directamente la operatividad del servicio.

EMSA reiteró que el recojo de residuos continúa, aunque no con la regularidad habitual, y pidió comprensión a la ciudadanía mientras se normaliza el abastecimiento de combustible.

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