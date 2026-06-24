Asosur Cochabamba advierte recorte de hasta 50% en gasolina y en diésel; se agravan las largas filas

Las filas por combustible continúan generando preocupación en Cochabamba, donde conductores de distintos sectores reportan largas esperas e incluso pernoctes para poder abastecerse de gasolina y diésel en estaciones de servicio.

En ese contexto, el presidente de la Asociación de Surtidores Privados (ASOSUR Cochabamba), Diego Ferrufino, explicó que la situación se ha agravado por la reducción en los volúmenes de entrega y los constantes retrasos en la distribución.

Señaló que inicialmente se tenía información sobre una reducción del 50% en la dotación de gasolina, además de problemas logísticos en planta que generan demoras en la recogida del producto.

“Teníamos información de reducciones de gasolina en un 50%, el combustible que nos dotan de manera diaria llega con retrasos, con improvisación en planta, tenemos que esperar días para poder recoger el producto; nos entregan cantidades mínimas que no alcanzan ni para abastecer tres horas”, afirmó.

El dirigente advirtió que el panorama es aún más crítico en el caso del diésel, donde la provisión se habría reducido hasta en un 20% del cupo previsto.

“Estamos peor. Una vez que se levantaron los bloqueos, el flujo vehicular ha incrementado, el transporte de carga ha aumentado, por eso han vuelto a aparecer las filas de camiones en los surtidores”, añadió.

Ferrufino remarcó que los volúmenes actuales no alcanzan para cubrir la demanda diaria, lo que ha provocado el retorno de largas filas en distintos puntos del departamento.

Persisten las filas en Cochabamba

Cochabamba continúa registrando largas filas de vehículos en diferentes estaciones de servicio. Conductores esperan durante horas e incluso pasan la noche en los surtidores para poder cargar combustible.

El problema se replica en varias zonas del departamento, especialmente en la demanda de gasolina, que sigue siendo el carburante más solicitado en las últimas jornadas. Las filas se extienden por varias cuadras y afectan tanto a vehículos particulares como al transporte pesado.

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