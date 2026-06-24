Recalificarán el caso del dueño de los canes tras la muerte de una anciana en Cochabamba

La situación legal del propietario de dos perros de raza pitbull cambiará drásticamente en las próximas horas. Tras confirmarse el fallecimiento de una mujer de 78 años que fue brutalmente atacada en su propio domicilio, la Policía y el Ministerio Público anunciaron que recalificarán el delito, lo que abre la vía para una nueva orden de aprehensión en contra del dueño de los canes.

El trágico incidente ocurrió hace dos días. La víctima, una adulta mayor que padecía de una discapacidad motora, no pudo defenderse de los animales, catalogados bajo la normativa vigente como una raza peligrosa.

Gravedad de las lesiones y deceso

A pesar de los esfuerzos médicos, la víctima perdió la vida la mañana de este miércoles en el Hospital Viedma tras sufrir un paro cardíaco. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, ofreció un informe desgarrador sobre el estado en el que fue auxiliada la paciente:

"Eran realmente lesiones gravísimas; le faltaba parte de la pierna derecha, la pantorrilla prácticamente ya no tenía, estaba viéndose el hueso. Tenía lesiones en el brazo y una lesión profunda en parte del cráneo. Prácticamente esta persona estaba con lesiones muy serias, por lo cual el día de hoy ha llegado a fallecer a consecuencia de estas lesiones".

Giro en la situación jurídica del propietario

En primera instancia, el dueño de los animales fue aprehendido por las fuerzas del orden; sin embargo, tras celebrarse su audiencia inicial, fue notificado y puesto en libertad. Al cambiar el escenario con la muerte de la víctima, las autoridades modificarán la figura penal del caso.

Situación inicial: El sujeto fue liberado debido a que la investigación se abrió originalmente bajo el tipo penal de lesiones.

Nueva tipificación: Ante el fallecimiento, la Fiscalía y la Policía coordinan la recalificación del delito. Con este nuevo estatus legal, se prevé proceder nuevamente a la aprehensión del propietario.

El caso continúa bajo una investigación conjunta entre el personal de Zoonosis de la Alcaldía de Cochabamba y la Policía Boliviana para determinar las responsabilidades penales correspondientes y el destino de los canes involucrados.

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