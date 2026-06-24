Empresas operan al 50% en la Terminal de Buses de La Paz

Las salidas desde la Terminal de Buses se restablecen de manera gradual después de 52 días de bloqueos hacia diferentes destinos del país, principalmente a Cochabamba y Santa Cruz; sin embargo, el movimiento todavía es bajo y las empresas de transporte operan aproximadamente al 50% de su capacidad.

La poca afluencia de pasajeros responde a la susceptibilidad que aún existe en la población tras los bloqueos de caminos, además de las dificultades que persisten por el abastecimiento de combustible.

“No hay muchos pasajeros, será por la susceptibilidad de la gente, pero lamentablemente no hay mucha demanda”, señaló uno de los operadores de transporte.

Empresas operan a media capacidad

Las empresas indicaron que, antes de los conflictos, se registraba una mayor cantidad de salidas diarias hacia Cochabamba y otros departamentos. Actualmente, el número de buses se redujo considerablemente.

Según el reporte, hacia Cochabamba antes salían varias flotas durante la mañana y la tarde; sin embargo, en los últimos días solo se realizaron algunas salidas.

“Ayer hemos salido solamente tres buses en la mañana y tres buses en la tarde”, indicó un representante del sector.

Otro operador explicó que normalmente salían entre 15 y 17 buses al día, pero ahora el servicio se mantiene entre ocho, nueve o diez flotas, dependiendo de la demanda de pasajeros.

Falta de diésel

Uno de los principales problemas que enfrenta el transporte interdepartamental es la falta de combustible, situación que impide que las empresas trabajen al 100%.

Los operadores aseguran que, pese a la habilitación gradual de rutas, aún no se logró normalizar completamente el servicio, debido a que varias unidades continúan afectadas por el abastecimiento irregular de carburantes.

Pasajes bajan por la poca demanda

La baja demanda también provocó una reducción en el precio de algunos pasajes. Según los operadores, las tarifas no están llegando a los precios máximos establecidos, sino que se ofrecen con descuentos importantes.

Por ejemplo, el pasaje de La Paz a Cochabamba, cuyo precio referencial puede llegar a Bs 148, actualmente se oferta entre Bs 60, Bs 70 y Bs 80.

“A Cochabamba estamos dando a 80 o 70 bolivianos. A Santa Cruz está entre 200 y 250 bolivianos en servicio premium con pantallas, y a Potosí está a 120”, explicó un operador.

Esperan mayor movimiento por vacaciones

El sector transporte espera que la demanda de pasajeros aumente en los próximos días, principalmente con el inicio de las vacaciones escolares y el retorno gradual a la normalidad en las carreteras.

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