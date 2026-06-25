Sismo de magnitud 4.2 sorprende a La Paz, en la región de Pacajes

El Observatorio San Calixto reportó un sismo de magnitud 4,2 en la provincia Pacajes, del departamento de La Paz, registrado la tarde de este miércoles 24 de junio.

De acuerdo con el boletín sísmico, el movimiento telúrico ocurrió a las 18:59:34, hora local, con una profundidad de 171,4 kilómetros.

Epicentro fue ubicado en la provincia Pacajes

El reporte señala que el sismo tuvo como localización las coordenadas -17.443; -69.309, en la región de la provincia Pacajes.

Según la distancia epicentral, el evento se registró a 44 kilómetros al sur-suroeste de Santiago de Machaca, a 87 kilómetros al nor-noroeste de Sajama y a 88 kilómetros al oeste-suroeste de Caquiaviri.

Por su profundidad, es poco probable que haya causado daños

El Observatorio San Calixto explicó que, debido a que el sismo tuvo una profundidad mayor a los 100 kilómetros, corresponde a un evento de subducción.

“Debido a la profundidad mayor a 100 kilómetros, es poco probable que sea sentido y cause daños en superficie”, señala la observación incluida en el boletín.

Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni personas afectadas por este movimiento sísmico en el departamento de La Paz.

Venezuela registra terremoto de magnitud 7,1

El reporte en Bolivia se conoce en una jornada marcada por actividad sísmica internacional. En Venezuela, se registró un terremoto de magnitud 7,1 cerca de las costas del país, movimiento que fue sentido en Caracas y otras regiones.

Según reportes internacionales, el sismo generó alarma en la población y provocó evacuaciones preventivas en algunos edificios. Hasta los primeros informes, no se tenía un reporte oficial consolidado sobre daños o personas afectadas.

Emiten aviso de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes

De acuerdo con la agencia EFE, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió este miércoles un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, tras el terremoto de magnitud 7,1 registrado cerca de las costas de Venezuela.

La alerta fue emitida de manera preventiva, mientras los organismos especializados evaluaban el comportamiento del mar y el posible impacto en zonas costeras del Caribe.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los reportes oficiales, debido a que este tipo de avisos puede actualizarse o levantarse según la evolución del evento.

Japón también reporta un fuerte sismo

En Japón, también se reportó un sismo de magnitud preliminar 6,9 frente a la costa oriental de Iwate, en el norte del país.

El movimiento tuvo una profundidad aproximada de 50 kilómetros. Pese a la magnitud del evento, las autoridades japonesas informaron que no existía amenaza de tsunami para ese país.

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