Messi está en La Paz: Conozca dónde encontrarlo y sacarse una foto

Una impresionante muestra de talento local ha sorprendido a la sede de Gobierno con la creación de una réplica hiperrealista de Messi, la estrella del fútbol mundial a cargo. La obra del destacado escultor boliviano Ramiro Sirpa, busca visibilizar el potencial de la producción artística boliviana antes de ser trasladada de forma definitiva hacia el país vecino de Argentina.

Una cita con el astro del fútbol

La exhibición temporal se ha organizado coincidiendo estratégicamente con la fecha de cumpleaños del icónico capitán de la selección albiceleste. El creador extendió una abierta invitación a fanáticos y apasionados del arte para que acudan a registrar el momento con fotografías junto a la estructura.

El evento se desarrollará exclusivamente este miércoles 24 de junio en el conocido espacio del Multicine, ubicado sobre la concurrida avenida Arce. Los transeúntes y seguidores podrán apreciar de cerca los minuciosos detalles de la escultura desde las 15:00 hasta las 19:00 horas.

Fuente: Tik Tok @ramirosirpamamani

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