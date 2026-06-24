Presentan denuncia formal contra Fernández por sobreprecio en hospitales móviles

La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz, Luisa Nayar, indicó que fue presentada una denuncia penal formal por el caso de los hospitales móviles adquiridos durante la gestión anterior. La autoridad legislativa aseguró que existe una muestra evidente y flagrante del sobreprecio generado en la adquisición de estos equipos, por lo que ahora corresponde que el Ministerio Público lleve adelante la investigación respectiva.

Delitos tipificados y solicitud de arraigo

La demanda principal apunta directamente contra el exalcalde Johnny Fernández y la exsecretaria municipal de salud, quienes enfrentan cargos de alta gravedad institucional.

“Los hemos denunciado por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y el sobreprecio que hemos evidenciado es de aproximadamente 2.8 millones de bolivianos”, detalló Nayar.

Ante el riesgo inminente de evasión, Nayar fue clara al exigir “que se haga devolución de toda la plata que le han meleado a las familias cruceñas y lógicamente de esta manera evitar también que se vayan de fuga porque justamente también dentro de esta denuncia hemos solicitado una alerta migratoria”.

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