Palmasola frena traslado de Tatiana Marset a clínica privada y alega notificación fuera de plazo

La administración del penal de Palmasola decidió no ejecutar la orden judicial que autorizaba el traslado de Tatiana Marset a una clínica privada, argumentando que la notificación llegó fuera del plazo establecido y que no se trataba de una situación de emergencia médica.

El gobernador del recinto penitenciario, Juan Carlos Corrales, explicó que la determinación fue asumida tras una evaluación interna realizada por el equipo médico de Régimen Penitenciario y asesores jurídicos, quienes concluyeron que el estado de salud de la interna es estable. La autoridad sostuvo que el penal recibió la notificación cerca del mediodía, lo que impidió organizar el operativo de seguridad requerido para el traslado.

En este punto, Mónica Terrazas, abogada de Tatiana Marset, confirmó que la administración penitenciaria negó la salida.

“Desconocemos, porque se le ha negado la salida. Hemos venido a verificar la notificación mediante el oficio emitido por el juez que ordena la salida médica de Tatiana Marset”, manifestó Terrazas.

“Se ha establecido que esta no es una salida de emergencia”, señaló Corrales, al diferenciar este tipo de casos de las evacuaciones médicas inmediatas. En la misma línea, reiteró que no se cumplió el requisito del tiempo mínimo necesario para la planificación del operativo.

El gobernador detalló que este tipo de traslados requiere al menos 24 horas de anticipación para la preparación de la cápsula de seguridad, el personal y la logística correspondiente, subrayando que no se trataba de una salida urgente.

Asimismo, informó que se elaborará un informe de representación para la autoridad judicial que emitió la orden, con el fin de justificar la decisión adoptada y solicitar una eventual reprogramación del traslado.

Según Régimen Penitenciario, la interna permanece bajo control médico constante dentro del penal y su estado de salud es considerado estable.

Finalmente, Corrales indicó que se aguarda una nueva determinación judicial para reprogramar la salida, mientras el caso continúa bajo evaluación médica y administrativa.

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