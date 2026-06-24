La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) realizó este miércoles una intervención en los depósitos de la Aduana Nacional ubicados en la localidad fronteriza de Arroyo Concepción, donde permanecen retenidos dos camiones cargados con madera que tenían como destino final Brasil.

Los vehículos fueron interceptados la tarde del martes durante los controles fronterizos, luego de que las autoridades detectaran presuntas irregularidades en la carga que transportaban. Ante esta situación, ambos camiones fueron trasladados hasta los depósitos aduaneros para una inspección más exhaustiva.

Interviene dos camiones con madera en Aduana de Arroyo Concepción. FOTO: Daniel Román, periodista NTV/RED UNO.

Durante la jornada, efectivos de la Felcn llevaron adelante la revisión de la documentación correspondiente y el levantamiento de información relacionada con el cargamento. Asimismo, anunciaron la realización de pruebas de campo para determinar si la madera presenta rastros o indicios de sustancias controladas.

De acuerdo con información preliminar, los resultados de estas pruebas serán determinantes para establecer si existe algún vínculo con actividades relacionadas al narcotráfico o si la carga puede continuar con el trámite correspondiente.

Interviene dos camiones con madera en Aduana de Arroyo Concepción. FOTO: Daniel Román, periodista NTV/RED UNO.

La intervención se desarrolla en el marco de las investigaciones que las autoridades bolivianas y brasileñas llevan adelante tras el hallazgo de aproximadamente 50 toneladas de madera en territorio brasileño, un caso que mantiene en alerta a los organismos de control de ambos países.

Las pesquisas continúan y se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer los resultados de las pruebas realizadas al cargamento retenido en la frontera.

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