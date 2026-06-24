Así fue el violento choque que dejó dos heridos y dos vehículos volcados en la avenida Beni

Un violento accidente de tránsito quedó registrado por cámaras de seguridad la mañana de este miércoles en la avenida Prolongación Beni, entre el séptimo y octavo anillo.

Las imágenes muestran cómo una vagoneta negra que circulaba a alta velocidad impactó contra un vehículo blanco que realizaba una maniobra de giro, provocando que ambos motorizados terminaran volcados sobre la vía. Como resultado, dos conductores resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.

Tras la colisión, vecinos y transeúntes acudieron rápidamente para auxiliar a los afectados mientras personal de emergencia llegó al lugar para trasladarlos a una clínica cercana.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, la vagoneta negra presuntamente circulaba con exceso de velocidad cuando ocurrió el impacto. Algunos testigos también señalaron que la conductora podría haber estado bajo los efectos del alcohol, aspecto que será verificado por las autoridades competentes.

“El vehículo de color negro venía a gran velocidad y cuando quiso frenar, no frenó a tiempo. La vagoneta blanca quiso girar, pero fue impactada y terminó volcada. La otra vagoneta también se volcó; los dos terminaron volcados”, relató una testigo.

El vehículo blanco fue el que sufrió los daños más severos. Según testigos, su conductor presentó una lesión en la cabeza y abundante sangrado al momento de ser auxiliado. En tanto, la activación de las bolsas de aire habría reducido las lesiones sufridas por la conductora de la vagoneta negra.

Personal de la Unidad Operativa de Tránsito se trasladó hasta el lugar para realizar las investigaciones correspondientes y establecer las circunstancias exactas del accidente.

Las autoridades indicaron que las versiones sobre una posible conducción en estado de ebriedad forman parte de los testimonios preliminares y deberán ser corroboradas mediante las pericias y pruebas respectivas. Entretanto, se aguardan los informes médicos y técnicos para determinar las responsabilidades en el hecho.

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