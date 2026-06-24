Bolivia defiende el diálogo ante la OEA y rechaza el uso de la fuerza frente a los conflictos sociales

Durante su participación en la sesión de clausura de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, destacó los desafíos que enfrentan las democracias de la región ante la conflictividad social, la polarización y la desinformación, tomando como referencia la reciente crisis vivida en el país.

En representación del Estado Plurinacional de Bolivia, Aramayo sostuvo que los retos actuales exigen “más diálogo, más cooperación y, sobre todo, una reflexión profunda sobre cómo gestionamos nuestras diferencias en sociedades cada vez más complejas”.

Al referirse a los recientes conflictos registrados en Bolivia, denunció que el país atravesó “un periodo sostenido de conflictividad social que afectó la libre circulación de personas, el abastecimiento de bienes esenciales, el transporte, la actividad económica y, en general, la vida cotidiana de millones de ciudadanos”.

“En democracia, el uso de la fuerza no puede ser el punto de partida; debe ser siempre el último recurso”, manifestó en defensa de la decisión del Gobierno de priorizar el diálogo antes que el uso de la fuerza.

Durante su intervención, Aramayo también destacó la importancia de la cooperación internacional para afrontar situaciones de crisis y agradeció el respaldo recibido para Bolivia. Expresó su reconocimiento a la OEA, al Gobierno de Panamá y a diversos países de la región por el apoyo brindado durante los momentos más complejos, resaltando de manera especial la solidaridad de Chile.

Desde La Paz, el presidente Rodrigo Paz agradeció el apoyo internacional recibido, señalando: “Gracias a las naciones que, desde la Organización de los Estados Americanos, han respaldado nuestra democracia y reafirman que el camino que estamos siguiendo es el correcto. Las decisiones democráticas y las decisiones adoptadas en el marco de la ley son el camino que debemos continuar”, expresó.

Asimismo, el canciller reafirmó el compromiso de Bolivia con la democracia, el diálogo y el respeto al Estado de derecho. “Los desafíos del presente no requieren menos democracia; requieren más democracia. Pero también requieren democracias capaces de proteger simultáneamente la libertad, los derechos humanos, la estabilidad institucional y la paz social”, afirmó.

Aramayo concluyó su intervención citando una frase del presidente Rodrigo Paz para resumir la posición del Gobierno boliviano frente a la crisis: “Todo en democracia, nada fuera de ella”.

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