Niegan acción de libertad a Wilma Alanoca por inadmisibilidad

La acción de libertad presentada a favor de la exministra de Culturas, Wilma Alanoca, fue denegada por inadmisibilidad, según informó su abogado Marcelo Galván, luego de que la defensa fuera notificada con una imputación formal dentro del proceso.

Galván explicó que, hasta antes de esa notificación, no tenían un juzgado ante el cual acudir para solicitar el resguardo de los derechos de Alanoca dentro del proceso.

“La acción de libertad ha sido denegada, pero por inadmisibilidad, ya que se nos ha notificado con una imputación formal que se presenta ante el juez de garantías jurisdiccionales, que es el Juzgado 11 de Instrucción Cautelar”, señaló el abogado.

Imputación es por instigación pública a delinquir

De acuerdo con la defensa, la imputación formal presentada contra Alanoca es únicamente por el presunto delito de instigación pública a delinquir.

El abogado precisó que la solicitud fiscal no contempla una detención preventiva, sino medidas personales que deberán ser consideradas en una audiencia cautelar.

Fiscalía pide medidas personales

Entre las medidas solicitadas por el Ministerio Público se encuentra que Alanoca se presente cada 15 días ante la Fiscalía.

También se pidió que no se acerque al lugar de los hechos, identificado por la defensa como Plaza Murillo, además de no aproximarse a los testigos del caso.

“En la solicitud de medidas personales solo se encuentra que se presente cada 15 días en la Fiscalía, que no se acerque al lugar de los hechos, o sea Plaza Murillo, que no se acerque a los testigos, que presente un garante solvente y que haya arraigo en Migración”, detalló Galván.

Audiencia cautelar sería este jueves

La defensa indicó que aún no recibió la notificación oficial del juzgado con la fecha y hora de la audiencia cautelar; sin embargo, estima que podría realizarse este jueves, aproximadamente a las 10:00 de la mañana.

“El juzgado todavía no nos ha notificado con la fecha y hora de la audiencia, pero sí ya la Fiscalía nos ha notificado con la imputación formal”, agregó el abogado.

Alanoca dijo que el caso responde a su libertad de expresión

Al salir de una de las audiencias, Alanoca manifestó brevemente que el proceso en su contra estaría relacionado con declaraciones públicas realizadas en el marco de la coyuntura política.

“Simplemente diré que tenemos una segunda audiencia; sin embargo, este caso es estrictamente por haber hecho uso de mi libertad de expresión. Nada más”, señaló la exministra.

Se aguarda que en la audiencia cautelar se defina si la autoridad judicial acepta o no las medidas solicitadas por la Fiscalía dentro del proceso abierto contra la exautoridad

Mira la programación en Red Uno Play