El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir), entidad dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, oficializó el cronograma de pago de rentas correspondiente al mes de julio de 2026. La planificación busca garantizar que todos los rentistas y derechohabientes del sector accedan a sus beneficios económicos bajo estrictos estándares de seguridad, comodidad y puntualidad.

De acuerdo con el informe de la institución, el proceso de pago se ejecutará de forma escalonada a partir del primer día del mes, combinando la atención presencial, el abono automático y el servicio logístico de entrega a domicilio para los adultos mayores.

Fechas y modalidades de cobro:

Miércoles 1 de julio: Se dará inicio al cobro en ventanillas de la red de agencias del Banco Unión y todos los puntos de pago autorizados a nivel nacional. Asimismo, en esta misma fecha se habilitará el abono automático en cuentas bancarias para aquellos beneficiarios que optan por esta modalidad digital.

Jueves 2 de julio: Comenzará formalmente la distribución y el inicio del pago a domicilio focalizado en las ciudades de La Paz y El Alto .

Viernes 3 de julio: Se expandirá el operativo de pago a domicilio al resto del país, consolidando un despliegue con alcance e impacto nacional.

Desde el Senasir enfatizaron que el diseño de este cronograma responde a una estrategia integral orientada a evitar aglomeraciones en los centros urbanos, resguardar la integridad y salud de la población de la tercera edad, y facilitar el flujo financiero del Sistema de Reparto de manera oportuna.

Las autoridades recordaron a la población y familiares de los rentistas que para obtener información adicional o realizar un seguimiento de los trámites, pueden ingresar de manera oficial al portal web institucional www.senasir.gob.bo o consultar sus redes oficiales.

Senasir presenta el cronograma oficial de pagos para el mes de julio: Conozca las fechas y modalidades. Foto: Facebook Senasir.

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