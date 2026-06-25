TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

Pronóstico del tiempo: consulte cómo estará el clima este jueves en Bolivia

Antes de salir de casa, consulte cómo estará el tiempo en las nueve capitales departamentales, según los pronósticos del Senamhi.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

25/06/2026 7:20

Agregar Reduno en
Foto: Referencial. Pexels.
Bolivia

Escuchar esta nota

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este jueves 25 de junio se registrarán condiciones climáticas estables en gran parte del país, con cielos despejados en el occidente, nubosidad en el oriente y sin probabilidad de lluvias en las principales ciudades.

Occidente: continúan las temperaturas bajo cero

En el occidente boliviano persistirá el ambiente frío, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche.

En La Paz , el pronóstico prevé cielos despejados, con temperaturas entre 2°C y 19°C .

El Alto registrará una mínima de -9°C y una máxima de 14°C , manteniendo un ambiente frío durante gran parte de la jornada.

En Oruro , las temperaturas oscilarán entre -2°C y 16°C , también con cielo despejado.

Por su parte, Potosí será una de las ciudades más frías del país, con una mínima de -10°C y una máxima de 12°C .

Valles: mañanas frías y tardes templadas

En la región de los valles se esperan cielos poco nubosos y temperaturas que descenderán hasta los 0°C e incluso por debajo de ese valor en algunas zonas.

En Cochabamba , la temperatura variará entre 0°C y 27°C , mientras que Sucre registrará valores entre 0°C y 22°C .

En Tarija , el termómetro marcará una mínima de -5°C y una máxima de 16°C , con cielos despejados durante la jornada.

Oriente: cielos nubosos y ambiente fresco

En el oriente del país predominarán los cielos nubosos y temperaturas entre frías y templadas.

En Santa Cruz , el Senamhi pronostica una jornada nubosa con temperaturas entre 11°C y 17°C .

Trinidad tendrá una mínima de 12°C y una máxima de 22°C , también con abundante nubosidad y sin probabilidad de precipitaciones.

En tanto, Cobija registrará temperaturas entre 15°C y 31°C , con cielos nubosos durante gran parte del día.

De acuerdo con el Senamhi, no se prevén lluvias en las principales ciudades del país , aunque recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier actualización del pronóstico meteorológico.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD