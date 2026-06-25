Pronóstico del tiempo: consulte cómo estará el clima este jueves en Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este jueves 25 de junio se registrarán condiciones climáticas estables en gran parte del país, con cielos despejados en el occidente, nubosidad en el oriente y sin probabilidad de lluvias en las principales ciudades.

Occidente: continúan las temperaturas bajo cero

En el occidente boliviano persistirá el ambiente frío, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche.

En La Paz , el pronóstico prevé cielos despejados, con temperaturas entre 2°C y 19°C .

El Alto registrará una mínima de -9°C y una máxima de 14°C , manteniendo un ambiente frío durante gran parte de la jornada.

En Oruro , las temperaturas oscilarán entre -2°C y 16°C , también con cielo despejado.

Por su parte, Potosí será una de las ciudades más frías del país, con una mínima de -10°C y una máxima de 12°C .

Valles: mañanas frías y tardes templadas

En la región de los valles se esperan cielos poco nubosos y temperaturas que descenderán hasta los 0°C e incluso por debajo de ese valor en algunas zonas.

En Cochabamba , la temperatura variará entre 0°C y 27°C , mientras que Sucre registrará valores entre 0°C y 22°C .

En Tarija , el termómetro marcará una mínima de -5°C y una máxima de 16°C , con cielos despejados durante la jornada.

Oriente: cielos nubosos y ambiente fresco

En el oriente del país predominarán los cielos nubosos y temperaturas entre frías y templadas.

En Santa Cruz , el Senamhi pronostica una jornada nubosa con temperaturas entre 11°C y 17°C .

Trinidad tendrá una mínima de 12°C y una máxima de 22°C , también con abundante nubosidad y sin probabilidad de precipitaciones.

En tanto, Cobija registrará temperaturas entre 15°C y 31°C , con cielos nubosos durante gran parte del día.

De acuerdo con el Senamhi, no se prevén lluvias en las principales ciudades del país , aunque recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier actualización del pronóstico meteorológico.

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